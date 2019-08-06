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Для тушения арсенала в Ачинский район перебрасывают саперов и роботов
В Ачинский район Красноярского края, где днем 5 августа вспыхнул арсенал ракетного и артиллерийского вооружения, экстренно перебрасываются специалисты по разминированию сразу из нескольких инженерно-саперных полков и бригад, рассказали «Известиям» в Минобороны.
В ведомстве отметили, что после ликвидации пожара в войсковой части 58661-49 саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов.
В настоящее время официальная причина возникновения пожара не называется. В Минобороны отметили, что установить причины получится только через несколько дней.
Личный состав прибывших в Красноярский край подразделений саперов имеет боевой опыт, которой они получили в Сирии.
Кроме того, при ликвидации последствий ЧП будут использоваться и самые современные роботы. Так, уже привлечен пожарный танк, построенный на шасси Т-55.
В ведомстве отметили, что после ликвидации пожара в войсковой части 58661-49 саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов.
В настоящее время официальная причина возникновения пожара не называется. В Минобороны отметили, что установить причины получится только через несколько дней.
Личный состав прибывших в Красноярский край подразделений саперов имеет боевой опыт, которой они получили в Сирии.
Кроме того, при ликвидации последствий ЧП будут использоваться и самые современные роботы. Так, уже привлечен пожарный танк, построенный на шасси Т-55.