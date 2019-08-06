В России

сегодня, 17:25

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

146
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках. Письмо, как сообщают «Известия», с просьбой рассмотреть этот вопрос организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. 

В настоящее время сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. По мнению зампреда Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой, в рабочих поездках чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни». 

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — рассказал «Известиями» председатель профсоюза работников государственных учреждений Николай Водянов. 

Он не уточнил, какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках, но отметил, что в случае с частными компаниями Налоговый кодекс позволяет не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при рабочих поездках по России. 
146

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Для тушения арсенала в Ачинский район перебрасывают саперов и роботов

сегодня, 17:28

В России
Отец отравил дочь таблетками
#отравление #медикаменты
Отец отравил дочь таблетками

вчера, 13:43

В России
В контактном зоопарке убили половину питомцев
#контактный зоопарк
В контактном зоопарке убили половину питомцев

вчера, 13:37

В России
Врача «скорой» признали виновным в смерти ребенка
#врач #приговор
1
Врача «скорой» признали виновным в смерти ребенка

вчера, 13:32

В России
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши
#бла бла кар #попутчик
1
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши

вчера, 13:24

В России
Чемпионки по кикбоксингу утонули во время шторма
#шторм #утонули
1
Чемпионки по кикбоксингу утонули во время шторма

вчера, 13:00

В России