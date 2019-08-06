Липецким молодоженам подарят парк

Свадебная зона отдыха появится в Задонском районе.

Донской сельсовет провел торги на строительство парка молодоженов. Предложение построить зону отдыха в селе Донское Задонского района заинтересовало всего одного подрядчика. Контракт на 7,8 млн рублей будет подписан с компанией из Ельца.



Парк заложат на пустыре между улицами Октябрьская и Ленинская, в районе местного дома культуры. Под парк разработают территорию свыше 2 000 квадратных метров. Половину площади парка молодоженов застелют тротуарной плиткой — «кирпичиками» красного, желтого и серого цвета и серыми «рыбками». В парке, помимо площадки для молодоженов, будет зона для детей, а также рядом устроят парковку на 13 автомобилей. В парке разобьют большой цветник и высадят туи, сирень, рябину, кустарники. В зоне отдыха к концу работ установят много «мебели» и украшений. Там появятся не только привычные урны-скамейки, но и арка-сердце, свадебная беседка, лавочка и дерево для влюбленных.



Строительство парка должно быть завершено к 1 ноября.