Происшествия

сегодня, 11:29

Липецкие диабетики стали жертвой студента-мошенника

2 608
#мошенник
Липецкие диабетики стали жертвой студента-мошенника

Студент-медик также оказался больным сахарным диабетом

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

В ходе следствия установлено, что 7 августа прошлого года он, используя сим-карту своей бабушки, создал в социальной сети «ВКонтакте» фейковую страницу, с которой разместил в одной из тематических групп для страдающих сахарным диабетом объявление о продаже инсулина, тест-полосок для глюкометра и расходных материалов к инсулиновой помпе. На него откликнулись три жительницы Ленинградской, Липецкой и Ростовской областей. Списавшись с обвиняемым, потерпевшие согласились внести стопроцентную предоплату и перечислили на указанный счёт денежные средства. После этого он обещал выслать медицинские товары почтой и предоставить трек-коды для отслеживания посылок. Через некоторое время продавец перестал отвечать на сообщения, а потом удалил учётную запись.

«Поняв, что их обманули, женщины обратились в полицию. По результатам проведённых оперативниками специальных технических мероприятий была установлена личность фигуранта», - рассказала следователь Наталья Калашникова. Им оказался студент 3 курса одной из образовательных организаций региона, собиравшийся стать медработником. Он признался в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб в сумме 38 тысяч рублей. Молодой человек также рассказал, что сам является диабетиком.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой Астраханской области обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
2 608
#мошенник

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

СССР

21 минуту назад
При Сталине такого не было
ответить

Нонка

32 минуты назад
Много знает-закопать!
ответить

Еще в рубрике

Из-за трех пакетов эвакуирован банк на улице Неделина
#подозрительный предмет
Из-за трех пакетов эвакуирован банк на улице Неделина

40 минут назад

Происшествия
Житель Липецкой области на глазах своих детей убил собаку
#жестокое обращение с животными
14
Житель Липецкой области на глазах своих детей убил собаку

сегодня, 10:57

Происшествия
В столкновении девяти автомобилей под Липецком пострадали два человека
#дтп
11
В столкновении девяти автомобилей под Липецком пострадали два человека

сегодня, 10:36

Происшествия
У 40-летней липчанки угнали МАЗ
#угон
3
У 40-летней липчанки угнали МАЗ

сегодня, 09:57

Происшествия
Жительница Липецкой области плеснула уксус в лицо знакомому
#уксус #вред здоровью
12
Жительница Липецкой области плеснула уксус в лицо знакомому

сегодня, 09:29

Происшествия
В лобовом столкновении на перекрестке Папина и Доватора пострадали два человека
#авария #ДТП
11
В лобовом столкновении на перекрестке Папина и Доватора пострадали два человека

сегодня, 09:15

Происшествия