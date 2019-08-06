Липецкие диабетики стали жертвой студента-мошенника

Студент-медик также оказался больным сахарным диабетом

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба.



В ходе следствия установлено, что 7 августа прошлого года он, используя сим-карту своей бабушки, создал в социальной сети «ВКонтакте» фейковую страницу, с которой разместил в одной из тематических групп для страдающих сахарным диабетом объявление о продаже инсулина, тест-полосок для глюкометра и расходных материалов к инсулиновой помпе. На него откликнулись три жительницы Ленинградской, Липецкой и Ростовской областей. Списавшись с обвиняемым, потерпевшие согласились внести стопроцентную предоплату и перечислили на указанный счёт денежные средства. После этого он обещал выслать медицинские товары почтой и предоставить трек-коды для отслеживания посылок. Через некоторое время продавец перестал отвечать на сообщения, а потом удалил учётную запись.



«Поняв, что их обманули, женщины обратились в полицию. По результатам проведённых оперативниками специальных технических мероприятий была установлена личность фигуранта», - рассказала следователь Наталья Калашникова. Им оказался студент 3 курса одной из образовательных организаций региона, собиравшийся стать медработником. Он признался в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб в сумме 38 тысяч рублей. Молодой человек также рассказал, что сам является диабетиком.



Уголовное дело с утверждённым прокуратурой Астраханской области обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

