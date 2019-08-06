Общество

6 минут назад

На пустыре могут построить новые магазины

84
#аренда #торги
На пустыре могут построить новые магазины

Землю на Студеновской улице выставили на торги.

ОБУ «Областной фонд имущества» объявил торги на аренду участков земли на улице Студеновская в Липецке. В домах №№65 и 67 после заключения контрактов должны начать работу свою магазины. Именно этот вид деятельности предусмотрен для земельных участков, на которых сейчас пустырь. Там можно построить магазины высотой до трех этажей.

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Право аренды участка земли в 607 квадратных метров у дома №65 оценили в 481 000 рублей. Это плата за полтора года использования участка.18-месячную аренду участка в 773 квадратных метра возле дома №67 на Студеновской оценили в 414 000 рублей.

Аукцион на право арендовать участки запланирован на 10 сентября. Договоры будут заключены с физическими или юридическими лицами, предложившими максимальную сумму контракта.
84
#аренда #торги

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