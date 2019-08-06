На пустыре могут построить новые магазины

Землю на Студеновской улице выставили на торги.

ОБУ «Областной фонд имущества» объявил торги на аренду участков земли на улице Студеновская в Липецке. В домах №№65 и 67 после заключения контрактов должны начать работу свою магазины. Именно этот вид деятельности предусмотрен для земельных участков, на которых сейчас пустырь. Там можно построить магазины высотой до трех этажей.Право аренды участка земли в 607 квадратных метров у дома №65 оценили в 481 000 рублей. Это плата за полтора года использования участка.18-месячную аренду участка в 773 квадратных метра возле дома №67 на Студеновской оценили в 414 000 рублей.Аукцион на право арендовать участки запланирован на 10 сентября. Договоры будут заключены с физическими или юридическими лицами, предложившими максимальную сумму контракта.