Происшествия

25 минут назад

В столкновении девяти автомобилей под Липецком пострадали два человека

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#дтп
В столкновении девяти автомобилей под Липецком пострадали два человека

Пострадавшие госпитализированы 

Вчера вечером на грязинском шоссе в районе аглофабрики в массовом ДТП пострадали два человека.

По данным GOROD48 китайский грузовик "Шахман" врезался в «Ниссан», «УАЗ» и «Рено». Французскую иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она «лоб в лоб» столкнулась с «Москвичом». После этого грузовик задел четыре припаркованных автомобиля: «Форд», «ВАЗ-2110» , «ВАЗ-2111» , «ВАЗ-2112».  

В столкновении пострадали 79-летний водитель «Москвича» и 49-летний водитель «Рено». Оба были доставлены в медучреждение.

 Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в данный момент проходит проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.
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#дтп

Комментарии (1)

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Прошу пардону,

19 минут назад
снова китайский грузовик "Шахман"???
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