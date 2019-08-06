Происшествия
25 минут назад
В столкновении девяти автомобилей под Липецком пострадали два человека
Пострадавшие госпитализированы
Вчера вечером на грязинском шоссе в районе аглофабрики в массовом ДТП пострадали два человека.
По данным GOROD48 китайский грузовик "Шахман" врезался в «Ниссан», «УАЗ» и «Рено». Французскую иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она «лоб в лоб» столкнулась с «Москвичом». После этого грузовик задел четыре припаркованных автомобиля: «Форд», «ВАЗ-2110» , «ВАЗ-2111» , «ВАЗ-2112».
В столкновении пострадали 79-летний водитель «Москвича» и 49-летний водитель «Рено». Оба были доставлены в медучреждение.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в данный момент проходит проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.
По данным GOROD48 китайский грузовик "Шахман" врезался в «Ниссан», «УАЗ» и «Рено». Французскую иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она «лоб в лоб» столкнулась с «Москвичом». После этого грузовик задел четыре припаркованных автомобиля: «Форд», «ВАЗ-2110» , «ВАЗ-2111» , «ВАЗ-2112».
В столкновении пострадали 79-летний водитель «Москвича» и 49-летний водитель «Рено». Оба были доставлены в медучреждение.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в данный момент проходит проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.
Прошу пардону,