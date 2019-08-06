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сегодня, 09:58

В Липецкой области открывается сезон охоты на дичь

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#охота #дичь
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В Липецкой области открывается сезон охоты на дичь

Отстрел птиц разрешен с 17 августа.

С 17 августа по 7 ноября 2019 года на охотничьих угодьях Липецкой области будет идти сезон охоты на дичь, сообщает региональный охотнадзор. В этот период разрешен отстрел боровой, водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи. При охоте на пернатую дичь запрещается: стрельба из транспорта и летательного аппарата, с лодок с включенными моторами, применение любых световых и электронных устройств, имитирующих звуки животных. Выдача разрешений на добычу дичи производится в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Любителям разрешен отстрел вальдшнепа, уток, лысух, бекасов, коростелей, обыкновенных погонышей, перепелов и голубей. На охоту можно ходить с легавыми собаками, ретриверами, спаниелями. Липецким охотникам установили нормы добычи дичи в день:

- водоплавающая дичь - не более 3 особей;
- болотно-луговая дичь - не более 5 особей;
- степная и полевая дичь - не более 10 особей;
- боровая дичь - не более 5 особей.


Если охотник нечаянно подстрелит окольцованную птицу,то стоит записать название вида и пол особи, номер и серию кольца, дату, место добычи. Эти сведения вместе с кольцом, расправленным в пластинку, стоит отправить по адресу: 117312, г. Москва, Центр кольцевания птиц, ИПЭЭ РАН.
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#охота #дичь
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Комментарии (3)

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Охотник

37 минут назад
Animal Planet , открой ютуб и посмотри.
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Animal Planet

43 минуты назад
Никогда не понимал этой дикости,как охота. И что потом делать с вальдшнепом?
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Хорошо бы

59 минут назад
Открыть охоту на представителей единороSSосни .
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