В Липецкой области открывается сезон охоты на дичь

Отстрел птиц разрешен с 17 августа.

С 17 августа по 7 ноября 2019 года на охотничьих угодьях Липецкой области будет идти сезон охоты на дичь, сообщает региональный охотнадзор. В этот период разрешен отстрел боровой, водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи. При охоте на пернатую дичь запрещается: стрельба из транспорта и летательного аппарата, с лодок с включенными моторами, применение любых световых и электронных устройств, имитирующих звуки животных. Выдача разрешений на добычу дичи производится в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.



Любителям разрешен отстрел вальдшнепа, уток, лысух, бекасов, коростелей, обыкновенных погонышей, перепелов и голубей. На охоту можно ходить с легавыми собаками, ретриверами, спаниелями. Липецким охотникам установили нормы добычи дичи в день:



- водоплавающая дичь - не более 3 особей;

- болотно-луговая дичь - не более 5 особей;

- степная и полевая дичь - не более 10 особей;

- боровая дичь - не более 5 особей.





Если охотник нечаянно подстрелит окольцованную птицу,то стоит записать название вида и пол особи, номер и серию кольца, дату, место добычи. Эти сведения вместе с кольцом, расправленным в пластинку, стоит отправить по адресу: 117312, г. Москва, Центр кольцевания птиц, ИПЭЭ РАН.