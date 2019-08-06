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64% липчан считают День Победы семейным праздником

4 226
#День Победы #опрос
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64% липчан считают День Победы семейным праздником

Горожане ответили на вопросы мэрии.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Празднование обещает стать еще более масштабным, чем в 2019 году. Городская администрация через портал «Открытый Липецк» решила выяснить, как его организовать, чтобы все желающие смогли принять участие в торжественных и памятных мероприятиях.

Исходя из ответов респондентов липчан устраивает существующий формат празднования Дня Победы в городе. Так, респонденты как наиболее удобное место для городского парада выбрали площадь Победы, а для шествия Бессмертного полка — маршрут от площади Победы к Нижнему парку.

Липчане ответили на серию общих вопросов. Так, почти 49% ответивших никогда не принимали участие в шествии Бессмертного полка, зато почти 38% регулярно приходят смотреть парад в честь Дня Победы. 59% горожан не приносят 9 мая цветы к стеле на площади Героев. Вместе с этим 64% участников опроса регулярно празднуют День Победы как семейное торжество.

Активнее всего в опросе участвовали жители Советского района, горожане в возрасте от 19 до 35 лет. 55% респондентов — женщины.
4 226
#День Победы #опрос
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Комментарии (4)

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А что отмечаете?

22 минуты назад
Наши предки отстояли страну от нацистов. А мы сдали её без боя мерзским едерастам. Лично мне стыдно перед своим погтбшим дедом, имя которого выбито на Площади Героев.
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Какие люди

37 минут назад
А чиновникам должно быть стыдно и за неграмотно составленный опрос, и за опубликованные результаты. Стыдно пред миллионами убиенных и замученных в концлагерях, перед погибшими под завалами после бомбёжек нашей Земли, перед миллионами искалеченных судеб потерявшихся в этом АДУ детей и многими другими.....
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Какие люди

43 минуты назад
ДЕНЬ ПОБЕДЫ-- прежде всего праздник нашей страны и нашего народа победителя! Ещё это праздник всех,кто в ту годину встал с нами в один строй на борьбу с машиной уничтожения целых народов! А результаты опроса МЭРии соответствуют лишь тому факту,что липчанам повезло и их очень мало коснулась эта беда. До сих пор от детей в канун торжеств можно услышать:" А учительница сказала принести рассказ о герое ВОВ, только не про своих бабушек и дедушек". А у нас в области ветераны-это в основном остались приравненные к ним в 1998 году жители возрастные по области по распоряжению (устному)Королёва перед его выборами......
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Ужас

51 минуту назад
Потому что наши туповатые люди не знают историю, и любой праздник считаю домашним и семейным. Товарищи, не путайте новый год и рождество с другими праздниками. У каждого праздника своя история и свои обычаи.
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