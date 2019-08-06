64% липчан считают День Победы семейным праздником

Горожане ответили на вопросы мэрии.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Празднование обещает стать еще более масштабным, чем в 2019 году. Городская администрация через портал «Открытый Липецк» решила выяснить, как его организовать, чтобы все желающие смогли принять участие в торжественных и памятных мероприятиях.



Исходя из ответов респондентов липчан устраивает существующий формат празднования Дня Победы в городе. Так, респонденты как наиболее удобное место для городского парада выбрали площадь Победы, а для шествия Бессмертного полка — маршрут от площади Победы к Нижнему парку.



Липчане ответили на серию общих вопросов. Так, почти 49% ответивших никогда не принимали участие в шествии Бессмертного полка, зато почти 38% регулярно приходят смотреть парад в честь Дня Победы. 59% горожан не приносят 9 мая цветы к стеле на площади Героев. Вместе с этим 64% участников опроса регулярно празднуют День Победы как семейное торжество.



Активнее всего в опросе участвовали жители Советского района, горожане в возрасте от 19 до 35 лет. 55% респондентов — женщины.