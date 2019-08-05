Башня во Льве-Толстом останется на месте

С конца прошлой недели начались работы по демонтажу железных резервуаров.

Одна из двух уцелевших башней в поселке Лев-Толстой Липецкой области останется на месте, сообщил GOROD48 и. о. главы одноименного района Эдуард Брагин.



23 июня произошло обрушение одной из двух водонапорных башен на станции Астапово в поселке Лев-Толстой. Причиной стали прогнившие подпорки резервуара для воды, который под своим весом при падении развалил кладку. Частично кирпичом была засыпана и более новая аналогичная конструкция.



В тот же день она была обследована специалистами. Они пришли к выводу, что кирпичные стены не повреждены, и башня может далее простоять. И, как стало известно, стены уцелевшей башни будут нетронуты, но три старых железных резервуара будут удалены.



- Задержка в работах была связана с особенности разборки железных резервуаров, - рассказал и.о. главы Лев-Толстовского района Эдуард Брагин. – Решение найдено. Уже в пятницу к демонтажу приступила строительная фирма.



Как только работы будут закончены, к коммуникациям будет подключен единственные дом, который располагается в зоне потенциального обрушения башни. Тогда же домой смогут вернуться расселенные семьи.

