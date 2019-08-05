Общество

42 минуты назад

Башня во Льве-Толстом останется на месте

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#водонапорная башня #Лев Толстой
Башня во Льве-Толстом останется на месте

С конца прошлой недели начались работы по демонтажу железных резервуаров.

Одна из двух уцелевших башней в поселке Лев-Толстой Липецкой области останется на месте, сообщил GOROD48 и. о. главы одноименного района Эдуард Брагин.

23 июня произошло обрушение одной из двух водонапорных башен на станции Астапово в поселке Лев-Толстой. Причиной стали прогнившие подпорки резервуара для воды, который под своим весом при падении развалил кладку. Частично кирпичом была засыпана и более новая аналогичная конструкция. 

В тот же день она была обследована специалистами. Они пришли к выводу, что кирпичные стены не повреждены, и башня может далее простоять. И, как стало известно, стены уцелевшей башни будут нетронуты, но три старых железных резервуара будут удалены.

- Задержка в работах была связана с особенности разборки железных резервуаров, - рассказал и.о. главы Лев-Толстовского района Эдуард Брагин. – Решение найдено. Уже в пятницу к демонтажу приступила строительная фирма. 

Как только работы будут закончены, к коммуникациям будет подключен единственные дом, который располагается в зоне потенциального обрушения башни. Тогда же домой смогут вернуться расселенные семьи.
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#водонапорная башня #Лев Толстой

Комментарии (4)

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Игорь

2 минуты назад
Ту тогда, посмотри новости, про такого как ты из подмосковья - пока на свободе......
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Ту тогда

15 минут назад
Игорь, Забей её себе в глотку , И не воняй ,путираст проклятый !.
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Игорь

17 минут назад
Это тебе ее засунуть надо было бы, но не достоин. Башня в самом деле красивая и старая как станция. Почем у только ранее ни кому не пришло в голову сделать демонтаж? Стоимость работ вычесть из зарплаты главы администрации района - и это будет справедливо.
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Засуньте

33 минуты назад
Эту башню Путину в жопу , Дайте людям достойную работу, зарплату и жизнь !.
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