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54 минуты назад

Липецкая вечЁрка: улица Сталина, падение с аттракциона и нищие учителя

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: улица Сталина, падение с аттракциона и нищие учителя

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 5 августа.

Липчане выступили против присвоения имени Сталина одной из улиц города. Количество комментариев к этому сообщению давно перевалило за пять сотен. Опрос по увековечению памяти генералиссимуса, проводившийся на портале "Открытый Липецк", подошел к концу и были подведены его итоги.

Читатели сегодня также активно обсуждают причину дефицита педагогических кадров. Причина споров – инициатива департамента образование создать профильный педагогический класс для школьников. Одна из целей его работы - формирование представления о профессии учителя как о престижном, почётном и крайне важном в современном обществе деле. Но липчане считают, что никто не идет в учителя не из-за неуважения к педагогике, а из-за того, что преподавателям платят гроши.

Липчанка сорвалась с аттракциона. ЧП произошло в парке Победы вчера днем в веревочном городке «Тарзан-Парк». Женщине лет 30-и стало плохо на высотке метров 8-и. Она сорвалась вниз, страховка её даже не задержала, утверждают свидетели. В парке уже работает комиссия. Выясняются причины, почему страховка не предотвратила падение. Рассматривается, в том числе, версия о заводском браке. Администрация городка следит за состоянием здоровья потерпевшей, а также находится в постоянном контакте с ней.

Тем временем в липецкой колонии оперативники перехватили квадрокоптер. Грузом аппарата были девять сотовых телефонов. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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Вика

10 минут назад
Нищим учителям так и надо, нехŷй было вбросы за едро и хŷйло делать, и ещё детям в уши cpать.
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