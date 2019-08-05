Почти 2% липчан хватает денег только на еду

1,7% липчан оценили свое финансовое состояние как «денег хватает только на еду, но затруднительно покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги».

Росстат представил итоги исследования о доходах, расходах населения в I квартале 2019 года. В Липецкой области, как и годом ранее, не оказалось семей, где не хватало денег даже на еду. Заметно уменьшилась доля тех, кому хватало денег только на продукты питания — с 5,1% до 1,7%. Липчане также не характеризовали себя как очень богатых, способных купить все, что потребуется, вплоть до недвижимости и автомобиля.



В среднем по стране о нехватке средств даже на питание признались 0,8% участников исследования. Больше всего признавших себя за чертой бедности оказалось в Саратовской области (12,8%).



Более половины семей в Липецкой области (54,3%) охарактеризовали свое финансовое состояние как «Денег хватает на еду и одежду, но трудно позволить себе покупку товаров длительного пользования». Еще у 44,1% участников исследования хватает доходов на еду, одежду, товары длительного пользования, но они не могут приобрести дачу, квартиру, автомобиль.



В Липецкой области совсем не оказалось семей, которым хватает на все, что они сочтут нужным — также, как и год назад. в среднем по России к очень богатым себя отнесли 2,6% населения, отмечает Росстат.



