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Почти 2% липчан хватает денег только на еду
1,7% липчан оценили свое финансовое состояние как «денег хватает только на еду, но затруднительно покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги».
В среднем по стране о нехватке средств даже на питание признались 0,8% участников исследования. Больше всего признавших себя за чертой бедности оказалось в Саратовской области (12,8%).
Более половины семей в Липецкой области (54,3%) охарактеризовали свое финансовое состояние как «Денег хватает на еду и одежду, но трудно позволить себе покупку товаров длительного пользования». Еще у 44,1% участников исследования хватает доходов на еду, одежду, товары длительного пользования, но они не могут приобрести дачу, квартиру, автомобиль.
В Липецкой области совсем не оказалось семей, которым хватает на все, что они сочтут нужным — также, как и год назад. в среднем по России к очень богатым себя отнесли 2,6% населения, отмечает Росстат.
Комментарии (35)
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