Общество

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Почти 2% липчан хватает денег только на еду

35 596
#статистика
Почти 2% липчан хватает денег только на еду

1,7% липчан оценили свое финансовое состояние как «денег хватает только на еду, но затруднительно покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги». 

Росстат представил итоги исследования о доходах, расходах населения в I квартале 2019 года. В Липецкой области, как и годом ранее, не оказалось семей, где не хватало денег даже на еду. Заметно уменьшилась доля тех, кому хватало денег только на продукты питания — с 5,1% до 1,7%. Липчане также не характеризовали себя как очень богатых, способных купить все, что потребуется, вплоть до недвижимости и автомобиля.

В среднем по стране о нехватке средств даже на питание признались 0,8% участников исследования. Больше всего признавших себя за чертой бедности оказалось в Саратовской области (12,8%).

Более половины семей в Липецкой области (54,3%) охарактеризовали свое финансовое состояние как «Денег хватает на еду и одежду, но трудно позволить себе покупку товаров длительного пользования». Еще у 44,1% участников исследования хватает доходов на еду, одежду, товары длительного пользования, но они не могут приобрести дачу, квартиру, автомобиль. 

В Липецкой области совсем не оказалось семей, которым хватает на все, что они сочтут нужным — также, как и год назад. в среднем по России к очень богатым себя отнесли 2,6% населения, отмечает Росстат. 

35 596
#статистика

Комментарии (35)

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ыыыы

4 минуты назад
я два с половиной года снимал в липецке жилье на 9м микрорайоне. платил за хату 8тыс в месяц + еда около 5тыс = 13тыс на необходимые расходы. а еще машину заправь, почини, оденься, ну и как то праздники справить надо. все дорожает...а жизнь человеческая становиться все дешевле и дешевле. кроме наших близких не кому мы не нужны.
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деградация режима Все Путем

5 минут назад
Липчанин, ..в СССР было мало машин , за то каждый сварщик готов был выложить за жигули две цены на сойку налом. сегодня на машинах помойки по ночам объезжают в поисках чего нибудь что бы выжить на хлеб и бензин. машина для нищеброда как верблюд для бедуина - можно срубить на таксовании на кусок хлеба ,но не на уровень жизни. все уже поняли ,что изобилие на витрине не означает изобилия жизни при ценовом барьере .это в СССР приходили покупать и при неограниченной покупательной способности населения сметали с прилавков все .потому у всех было все и даже больше. нищета наступила после 1995г. вместе с автобумом . когда машина стала единственным способом выживания. - . в нищем Мумбаи все сплошь на инотазах и что с того ?
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Налоговые уведомления

11 минут назад
Путирасты пока не рассылают, до выборов артамоши ,А после выборов такие суммы налогов припрут , Мама ,не горюй !,Я закрыл все ИП, Закрыть все счета , Карты на подставную бабушку - божий одуванчик , И налоги Botoxному платить не буду !!!!.
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111

13 минут назад
ПРАВИЛЬНО ПОДМЕТИЛ ЛИПЧАНИН ЭТИМ 2-ВУМ % И НА ЕДУ НЕ ХВАТАЕТ ИХ ТЯНУТ МАМКИ БАБКИ ДЕТКИ ИЛИ НАОБОРОТ ДЕТСКИ ТЯНУТ БАБОК ОТЦОВ И МАМ
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Липчанину

14 минут назад
Я-те самые 2%. Да и на еду еле хватает.
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эта новость - чепуха

15 минут назад
настоящие новости выглядят так: ВВ рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД, или учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
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Дедушки

20 минут назад
Липчанин, И бабушки последнюю пенсию отдают , Машины покупают от продажи квартир бабушек и дедушек ( Усопших ), Ну это уже заканчивается , Пенсионеров становится меньше , Молодёжь нищает , Может до неё ,до молодёжи, дойдёт и Botoxного убьют , Москали начинают подниматься, прозрели!.
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Липчанину

21 минуту назад
В долг, собственно и пох.
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Трамп

22 минуты назад
Кот скептик, Его за морду схватит ,Нового ботоксного и раскусит- Царь - то не настоящий !. Да и Меркель с подставным дураком общаться не будет ( В прочем она и с этим - то дураком не очень ).
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Липчанин

24 минуты назад
Откуда столько машин? На что люди квартиры покупают? В кафе сидят ? Мясо жрут , вино пьют веселятся? Где те 2% которым не хватает? Я таких не знаю
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