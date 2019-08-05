Спорт

11 минут назад

Липецкий стрелок выиграл международный турнир в Австрии, выполнив норматив мастера спорта

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#Стендовая стрельба #мастер спорта
Липецкий стрелок выиграл международный турнир в Австрии, выполнив норматив мастера спорта

Еще один представитель нашей знаменитой стрелковой школы выполнил мастерский норматив в 18 лет.

Юниорская сборная России принимает участие в международных соревнованиях по стендовой стрельбе в Леоборсдорфе (Австрия). «Золотую» медаль в копилку нашей команды уже положил стрелок «Липецкого Металлурга» Никита Ходов в упражнении «трап».

18-летний снайпер разбил 115 летающих тарелочек из 125 возможных, что стало лучшим результатом среди представителей нескольких стран. При этом Никита, приехавший в Австрию в качестве кандидата в мастера спорта, добился заветной цели – выполнил норматив мастера спорта России.

Еще один наш стрелок Дмитрий Исаев занял 5-е место, набрав 104 очка.

Турнир в Леоберсдорфе продолжается.

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#Стендовая стрельба #мастер спорта

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