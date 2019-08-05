Спорт

22 минуты назад

На Матырском водохранилище лучше клюет у рыбаков из Воронежа

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#Рыбная ловля
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На Матырском водохранилище лучше клюет у рыбаков из Воронежа

Чемпионат области по ловле на поплавочную удочку завершился в пользу гостей.

Открытый чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля летней поплавочной удочкой» прошел на дамбе Матырского водохранилища.

В итоге главные призы и награды лучшим рыбакам уехали в Воронеж. Сборная соседней области первенствовала в командном зачете среди 5-ти коллективов рыбаков. В личном зачете тоже победил представитель «столицы Черноземья» Сергей Веневцев.

Липчанам достались «серебряные» и «бронзовые» награды – в командном зачете, соответственно, коллективам «Торнадо» и «Любители», а в личном – Владимиру Коломейцеву и Александру Химкову.

Фото myfishing.mirtesen.ru

178
#Рыбная ловля
1

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