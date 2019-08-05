В Липецкую область возвращается тепло, но дожди остаются

В ближайшие сутки циклон с территории Черноземья будет смещаться на Приволжье и дальше — к восточной части Северо-западного федерального округа, где снова вольется в систему северного циклона, холодная погода еще сохранится, местами пройдут небольшие дожди, ожидается порывистый западный ветер.

7 августа на погоду в Липецкой области начнет оказывать влияние антициклон с юга, осадки маловероятны, значительно потеплеет. 8 августа скажется влияние циклона с запада — пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 августа - 12-14 градусов, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы, 6 августа — 16-18 градусов, что около нормы, 8 августа — 19-21 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек., местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 18 до 20 градуса тепла.



6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 6 градусов тепла.



