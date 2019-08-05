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Отец отравил дочь таблетками
Мужчина не рассчитал дозу медикаментов.
35-летний житель города Вольск в Саратовской области нечаянно отравил свою 3-летнюю дочь, сообщает издание «Вольск.ру». Девочку экстренно доставили в детскую больницу. У ребенка оказалось медикаментозное отравление. Врачи быстро справились с недугом.
В ходе проверки выяснилось, что во время происшествия девочка находилась со своим папой. Мужчина дал ребенку противовирусный препарат. По словам отца, он по собственной неосторожности «переборщил с таблетками», что привело к отравлению.
В ходе проверки выяснилось, что во время происшествия девочка находилась со своим папой. Мужчина дал ребенку противовирусный препарат. По словам отца, он по собственной неосторожности «переборщил с таблетками», что привело к отравлению.