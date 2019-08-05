В России

сегодня, 13:43

Отец отравил дочь таблетками

264
#отравление #медикаменты
Отец отравил дочь таблетками

Мужчина не рассчитал дозу медикаментов.

35-летний житель города Вольск в Саратовской области нечаянно отравил свою 3-летнюю дочь, сообщает издание «Вольск.ру». Девочку экстренно доставили в детскую больницу. У ребенка оказалось медикаментозное отравление. Врачи быстро справились с недугом.

В ходе проверки выяснилось, что во время происшествия девочка находилась со своим папой. Мужчина дал ребенку противовирусный препарат. По словам отца, он по собственной неосторожности «переборщил с таблетками», что привело к отравлению.
264
#отравление #медикаменты

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В контактном зоопарке убили половину питомцев
#контактный зоопарк
В контактном зоопарке убили половину питомцев

сегодня, 13:37

В России
Врача «скорой» признали виновным в смерти ребенка
#врач #приговор
1
Врача «скорой» признали виновным в смерти ребенка

сегодня, 13:32

В России
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши
#бла бла кар #попутчик
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши

сегодня, 13:24

В России
Чемпионки по кикбоксингу утонули во время шторма
#шторм #утонули
1
Чемпионки по кикбоксингу утонули во время шторма

сегодня, 13:00

В России
Россияне лояльны к советской власти
#опрос #власть
Россияне лояльны к советской власти

сегодня, 12:52

В России
12% россиян зарабатывают более 75 000 рублей в месяц
#зарплата #доход
12% россиян зарабатывают более 75 000 рублей в месяц

сегодня, 12:40

В России