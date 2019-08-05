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сегодня, 13:37

В контактном зоопарке убили половину питомцев

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#контактный зоопарк
В контактном зоопарке убили половину питомцев

Следователи возбудили уголовное дело.

Неизвестные убили обитателей контактного зоопарка, который находится на территории городского сада им. Пушкина в Челябинске, пишет «Челябинск  Сегодня». Известно, что в самом зоопарке нет охраны, поэтому, теоретически, злоумышленники могли пробраться на территорию через забор. На ночь зверей только запирали в вольеры.

Об инциденте стало известно утром в пятницу, 2 августа. Пришедшие на работы сотрудники контактного зоопарка «Райский уголок», пользовавшегося популярностью у горожан, обнаружили мертвыми поросят, уток, кролика и других животных. Осмотревший их ветеринар пришел к выводу, что раны были нанесены ножом. Рядом с вольером также были обнаружены следы собаки.

Правоохранители рассматривали версии нападения дикого или бродячего зверя, однако не исключали деяние человека. Дело возбудили по признакам преступления о жестоком обращении с животными. Злоумышленникам может грозить тюремный срок до 3 лет. Отмечается, что ход расследования поставлен на контроль руководством регионального главка и городского управления МВД России, уточняет издание «Сусанин».

235
#контактный зоопарк

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