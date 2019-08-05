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6 минут назад
Врача «скорой» признали виновным в смерти ребенка
Малышку лечили от ОРВИ вместо пневмонии.
В Анне суд вынес приговор 50-летнему врачу скорой помощи Владимиру Торопцеву за смерть маленькой пациентки от запущенной пневмонии. В наказание за причинение смерти по неосторожности Торопцеву на 2 года месяца ограничили свободу, сообщают «Вести-Воронеж».
В марте 2018 года в больницу поступила 1,5-годовая девочка в с высокой температурой. Девочку с диагнозом ОРВИ отправили домой. Но через три дня состояние ребенка ухудшилось. Тогда родители вызвали «скорую». Прибывший по вызову врач сделал ребенку укол. На следующий день девочке снова стало хуже. Родители снова привезли ребенка в больницу, где ей поставили диагноз «нижнедолевая правосторонняя пневмония». Впоследствии девочку перевели в реанимацию, где она умерла, напоминает прокуратура Воронежской области.
Родители девочки простили врача. Отец умершей малышки уверен, что горе в его семье случилось из-за равнодушия и невнимательности и других медиков, ситуации во всей врачебной системе в Аннинском районе.
В марте 2018 года в больницу поступила 1,5-годовая девочка в с высокой температурой. Девочку с диагнозом ОРВИ отправили домой. Но через три дня состояние ребенка ухудшилось. Тогда родители вызвали «скорую». Прибывший по вызову врач сделал ребенку укол. На следующий день девочке снова стало хуже. Родители снова привезли ребенка в больницу, где ей поставили диагноз «нижнедолевая правосторонняя пневмония». Впоследствии девочку перевели в реанимацию, где она умерла, напоминает прокуратура Воронежской области.
Родители девочки простили врача. Отец умершей малышки уверен, что горе в его семье случилось из-за равнодушия и невнимательности и других медиков, ситуации во всей врачебной системе в Аннинском районе.