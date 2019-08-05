Липчанин задержан с тридцатью свертками наркотиков

Наркотики предназначались для закладок в тайники Воронежа

Сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УНК ГУ пресечен факт незаконного оборота наркотических средств в крупном размере.



Накануне в Рамонском районе Воронежской области на 465 километре автодороги М-4 «ДОН» полицейскими был остановлен автомобиль «ВАЗ-21154». У транспортного средства выявлены нарушения тонировки передних боковых стекол. В отношении 28-летнего водителя составлен протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.



В салоне данного автомобиля находились два пассажира, которые воспользовались сервисом поиска попутчиков. При проверке документов один из них, 20-летний житель Липецкой области заметно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских.



Стражами порядка было принято решение о досмотре пассажира, в ходе которого в карманах юноши обнаружено и изъято 30 полиэтиленовых свертков. Внутри пакетов находилось порошкообразное вещество серого цвета. Изъятое направлено на исследование.



Согласно результатам экспертизы данное вещество является синтетическим наркотиком в крупном размере, общим весом около 15 граммов,



Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок на территории Воронежа.



В отношении 20-летнего жителя Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».



За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.





