В России

13 минут назад

Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши

42
#бла бла кар #попутчик
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши

Мужчине пришлось обращаться к спасателям.

38-летнему мужчине пришлось вызывать спасателей и обращаться в полицию. Приездом экстренных служб окончилось неудачное путешествие через сервиса «Бла бла кар», сообщает издание «Репортер 64».

Известно, что инцидент произошел 1 августа. Мужчина забронировал попутку через интернет. В дороге между водителем и пассажиром произошла ссора. Итогом конфликта стало то, что владелец машины высадил попутчика и выбросил его вещи в глуши — на федеральной трассе «Сызрань-Волгоград» в Саратовской области. Оказавшись около поселка Сенной в Вольском районе, пассажиру пришлось обратиться за помощью.

В конфликте разбирается полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
42
#бла бла кар #попутчик

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