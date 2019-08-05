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13 минут назад
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши
Мужчине пришлось обращаться к спасателям.
38-летнему мужчине пришлось вызывать спасателей и обращаться в полицию. Приездом экстренных служб окончилось неудачное путешествие через сервиса «Бла бла кар», сообщает издание «Репортер 64».
Известно, что инцидент произошел 1 августа. Мужчина забронировал попутку через интернет. В дороге между водителем и пассажиром произошла ссора. Итогом конфликта стало то, что владелец машины высадил попутчика и выбросил его вещи в глуши — на федеральной трассе «Сызрань-Волгоград» в Саратовской области. Оказавшись около поселка Сенной в Вольском районе, пассажиру пришлось обратиться за помощью.
В конфликте разбирается полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Известно, что инцидент произошел 1 августа. Мужчина забронировал попутку через интернет. В дороге между водителем и пассажиром произошла ссора. Итогом конфликта стало то, что владелец машины высадил попутчика и выбросил его вещи в глуши — на федеральной трассе «Сызрань-Волгоград» в Саратовской области. Оказавшись около поселка Сенной в Вольском районе, пассажиру пришлось обратиться за помощью.
В конфликте разбирается полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.