В мире
24 минуты назад
Женщина отравилась в элитном ресторане
Причина недомогания — моющее средство.
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Несчастный случай произошел в ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара) на прошлой неделе. Туда 22-летняя девушка вместе с родителями отправилась поужинать, уточняет телеканал «360».
Француженку вырвало веществом сразу после того, как она его выпила. Жидкость обожгла ее кожу даже через платье. Удивленные реакцией дочери родители также попробовали напиток, но из-за небольшой дозы их отравление не было столь сильным. Всю семью экстренно доставили в больницу города Нант, где девушку ввели в состояние искусственной комы. Она рискует лишиться пищевода, пишет "Лента".
Как сообщила жандармерия, вещество являлось "промышленным средством для мытья посуды, содержащим едкий натр". Согласно первоначальным данным расследования, емкость с веществом по ошибке поставили в холодильник с прохладительными напитками.
Несчастный случай произошел в ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара) на прошлой неделе. Туда 22-летняя девушка вместе с родителями отправилась поужинать, уточняет телеканал «360».
Француженку вырвало веществом сразу после того, как она его выпила. Жидкость обожгла ее кожу даже через платье. Удивленные реакцией дочери родители также попробовали напиток, но из-за небольшой дозы их отравление не было столь сильным. Всю семью экстренно доставили в больницу города Нант, где девушку ввели в состояние искусственной комы. Она рискует лишиться пищевода, пишет "Лента".
Как сообщила жандармерия, вещество являлось "промышленным средством для мытья посуды, содержащим едкий натр". Согласно первоначальным данным расследования, емкость с веществом по ошибке поставили в холодильник с прохладительными напитками.