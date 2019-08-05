В России

37 минут назад

Чемпионки по кикбоксингу утонули во время шторма

126
#шторм #утонули
Чемпионки по кикбоксингу утонули во время шторма

Трагедия произошла в Крыму.

4 августа в акватории яхт-клуба «Юг» в Севастополе утонули две девушки: 1986 и 1992 года рождения из Москвы и Мурманска. Обе спортсменки: действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка. Об этом сообщают «Вести — Севастополь». Одна из них прыгнула с пирса в воду, несмотря на предупреждение о штормовой погоде, а вторая погибла при попытке ее спасти.

Из воды уже достали тело одной из утонувших во время шторма спортсменок. Спасатели продолжают искать вторую девушку. Имена погибших не сообщаются. Начата доследственная проверка, сообщает СУ СК по республике Крым.
126
#шторм #утонули

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Врача «скорой» признали виновным в смерти ребенка
#врач #приговор
Врача «скорой» признали виновным в смерти ребенка

5 минут назад

В России
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши
#бла бла кар #попутчик
Пассажира «Бла Бла Кар» бросили в глуши

13 минут назад

В России
Россияне лояльны к советской власти
#опрос #власть
Россияне лояльны к советской власти

45 минут назад

В России
12% россиян зарабатывают более 75 000 рублей в месяц
#зарплата #доход
12% россиян зарабатывают более 75 000 рублей в месяц

57 минут назад

В России
Российской экономике предрекают скорую рецессию
#экономика #рецессия
Российской экономике предрекают скорую рецессию

сегодня, 12:28

В России
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей

сегодня, 07:53

В России