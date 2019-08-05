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37 минут назад
Чемпионки по кикбоксингу утонули во время шторма
Трагедия произошла в Крыму.
4 августа в акватории яхт-клуба «Юг» в Севастополе утонули две девушки: 1986 и 1992 года рождения из Москвы и Мурманска. Обе спортсменки: действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка. Об этом сообщают «Вести — Севастополь». Одна из них прыгнула с пирса в воду, несмотря на предупреждение о штормовой погоде, а вторая погибла при попытке ее спасти.
Из воды уже достали тело одной из утонувших во время шторма спортсменок. Спасатели продолжают искать вторую девушку. Имена погибших не сообщаются. Начата доследственная проверка, сообщает СУ СК по республике Крым.
Из воды уже достали тело одной из утонувших во время шторма спортсменок. Спасатели продолжают искать вторую девушку. Имена погибших не сообщаются. Начата доследственная проверка, сообщает СУ СК по республике Крым.