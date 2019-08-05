ФК «Елец» подтвердил «тревожную формулу Фабио Капелло»

Ельчане стартовали во втором круге с упущенной победы на последних минутах.

Футбольный «Елец» умудрился упустить победу на своем поде над дублерами воронежского «Факела», за минуту до финального свистка ведя в счете – 2:0. Встреча, которой ельчане открывали второй круг первенства СФФ «Центр» закончилась вничью – 2:2.

«Елец» - давно не гранд даже по меркам третьего дивизиона. Но удерживать победный счет в матче с менее опытным соседом по турнирной таблице обязан, тем более, когда фора в два мяча. Тем не менее, игроки расстроили местных зрителей, которые после перерыва в чемпионате пришли на стадион в количестве 450 человек (официальная цифра в протоколе матча, прим.), что для Ельца в последнее время выше среднего.

Матч складывался для хозяев удачно. На 19-й минуте Никите Бацевичюсу удался удар с линии штрафной в дальний угол – 1:0. На 64-й минуте лучший бомбардир «Ельца» Александр Молодцов после подачи углового головой переправил в сетку ворот воронежцев второй мяч.

Но не зря еще легендарный итальянский тренер Фабио Капелло, в 2012-15 гг. успевший поработать в сборной России, говорил, что 2:0 – самый опасный счет в футболе, поскольку игроки теряют концентрацию и расслабляются, что чревато пропущенными ответными голами.

На 89-й минуте после простейшей подачи с фланга возникла странная ситуация, когда перед воротами «Ельца» выросли три футболиста «Факела-М» против… двоих ельчан. Мяч прилетел аккурат на голову воронежцу, оставшемуся без опекуна и тот без помех пробил – 2:1.

А уже в компенсированное время, вновь «потеряв» в своей штрафной игрока, ельчане вновь вынули мяч из сетки своих ворот.

Отметим, что в составе «Факела-М» весь матч отыграл Данил Неплюев, экс-защитник «Металлурга», который летом заключил контракт с главной командой Воронежа и рассчитывал пойти на повышение из второго дивизиона в ФНЛ, а вместо этого очутился в третьей лиге.

«Елец» занимает скромнейшее 8-е место среди 14 команд, сыграв 12 матчей и одержав в них всего 4 победы.

С учетом первого круга безвыигрышная серия команды Юрия Адоньева достигла уже 4-х матчей. В последний раз ельчане побеждали полтора месяца назад – 15 июня «мальчика для битья» турнира калужский «Космонавт» на своем поле – 6:0. Затем последовали три «сухих» поражения с общим счетом – 0:12 (!) и ничью с «Факелом-М», которую тоже можно приравнять к фиаско.

10 апреля «Елец» приедет в Липецк играть с «Металлургом-М».

ФК «Елец» - «Факел-М» (Воронеж) - 2:2 (1:0)

Голы: Бацевичус, 19 (1:0). Ал-р Молодцов, 64 (2:0). Д.Крюков, 89 (2:1). Турукин, 90+ (2:2).

ФК «Елец»: 1. Баженов (к). 4. Хмелевской. 14. Кривоносов. 19. А.А.Ролдугин. 3. Неделин. 21. Головкин. 7. Чечурин. 20. Элларян. 15. Окорочков. 17. Бацевичус (22. Лошкарёв, 66). 9. Ал-р Молодцов (6. С.Немченко, 88).

«Факел-М»: 1. Дедович. 11. Дм.Неплюев (20. Бутурлакин, 84). 3. Бабенков. 5. Пахолков. 6. Корольков. 4. А.Крюков (14. Шепилов, 56). 7. Турукин (к). 2. Дан.Неплюев. 19. Коробкин. 17. Д.Саенко (8. Красов, 42). 9. Перцев (10. Д.Крюков, 35).

Предупреждения: Бацевичус, 56. Дм.Неплюев, 65. Судьи П.Таёкин, И.Квасов (оба - Рязань), П.Волков (Тула). Инспектор Н.Балибардин (Михайловка).

3 августа. Елец. Стадион «Труд». 450 зрителей.



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