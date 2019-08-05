В мире
52 минуты назад
На Украине ищут способы вернуть Донбасс
Лидер партии Зеленского считает конфликт ключевой проблемой страны.
Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе нужен "комплекс мер". По его мнению, мир в Донбассе — одна из ключевых проблем на Украине, пишет РИА Новости.
Разумов добавил, что в решении проблемы Донбасса гораздо большую роль играют «вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой», уточняет РБК.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе, напоминают «Известия».
Разумов добавил, что в решении проблемы Донбасса гораздо большую роль играют «вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой», уточняет РБК.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе, напоминают «Известия».
Dmitrii