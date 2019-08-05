В мире

52 минуты назад

На Украине ищут способы вернуть Донбасс

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#Украина #Донбасс
На Украине ищут способы вернуть Донбасс

Лидер партии Зеленского считает конфликт ключевой проблемой страны.

Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе нужен "комплекс мер". По его мнению, мир в Донбассе — одна из ключевых проблем на Украине, пишет РИА Новости.

Разумов добавил, что в решении проблемы Донбасса гораздо большую роль играют «вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой», уточняет РБК.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе, напоминают «Известия».
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#Украина #Донбасс

Комментарии (1)

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Dmitrii

32 минуты назад
Пока каганята Бредом Оболванивают Гоев на окраине Руси, трудно им зомбированным Русам вернуться к Здравомыслию, но слабая надежда у них есть.
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