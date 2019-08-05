В России
59 минут назад
12% россиян зарабатывают более 75 000 рублей в месяц
Эксперты РИА Рейтинг подсчитали доходы соотечественников.
Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей, пишет РИА Новости. При этом в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей, уточняется в исследовании РИА Рейтинг. Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения. Такие заработки считаются "относительно высокими" и могут быть в сфере добычи полезных ископаемых, рыболовства, IT-технологий и финансов. А в сфере туризма и образования зарплаты мизерные, уточняет « Газета».
Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, но наибольшая доля приходится на отрасль добычи полезных ископаемых. В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. Вторая такая отрасль — рыболовство и рыбоводство. У 34% работников этой сферы месячная заплата — 75 тысяч рублей. Отмечается, что это малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тысяч человек. Следом идут финансовая отрасль, IT и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность. Зарплату ниже 15 тыс. руб. в месяц получают в основном люди, занятые в сферах легкой промышленности (30%), образования, сельского хозяйства и туризма (более 20%).
Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, но наибольшая доля приходится на отрасль добычи полезных ископаемых. В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. Вторая такая отрасль — рыболовство и рыбоводство. У 34% работников этой сферы месячная заплата — 75 тысяч рублей. Отмечается, что это малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тысяч человек. Следом идут финансовая отрасль, IT и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность. Зарплату ниже 15 тыс. руб. в месяц получают в основном люди, занятые в сферах легкой промышленности (30%), образования, сельского хозяйства и туризма (более 20%).