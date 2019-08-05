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сегодня, 12:36

Липчанка сорвалась с аттракциона

9 2346
#падение
Липчанка сорвалась с аттракциона

ЧП произошло в веревочном городке парка Победы

В минувшее воскресенье в веревочном городке «Тарзан-Парк», который расположен на территории парка Победы. По словам очевидцев, женщине лет 30-и стало плохо на высотке метров 8-и.

«Она сорвалась вниз, страховка её даже не задержала. В полёте она зацепила "лиану" в виде горизонтальной лестницы второго уровня, она оборвалась. После этой лестницы женщина ударилась о металлическую несущую конструкцию. Затем приземлилась на землю, глину. Пролежала минут 20 до приезда «скорой». Мы очевидцы запрещали ей шевелиться и давали пить. При фельдшерах она смогла пошевелить всеми конечностями. Фельдшеры с нашей помощью погрузили её в «скорую» и увезли», - рассказали очевидцы.

Как сообщили GOROD48 в веревочном городке «Тарзан-парк», сегодня в парке работает комиссия. Выясняются причины, почему страховка не предотвратила падение. Рассматривается, в том числе версия, о заводском браке. При этом в учреждении отметили, что руководство городка следит за состоянием здоровья потерпевшей, а также находится в постоянном контакте с ней.

9 2346
#падение

Комментарии (9)

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Женя

1 минуту назад
Воду нельзя давать пострадавшим (как минимум до приезда врачей, что в городе относительно недолго), можете только усугубить состояние, т. к. неизвестно, какие травмы он получил. В крайнем случае смачивать губы влажной тряпкой/губкой.
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гость

2 минуты назад
Патологоанатом, Одному бесу понятно, по каким принципам тут звёздочк(уют).
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Рефери

14 минут назад
Вот вам увлечение экстримальными аттракционами,Бобыля в отставку. Жизнь и здоровье людей-это ответственность директора
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Патологоанатом

37 минут назад
ЭЭЭй, "писаки" Гэ48, с каких пор, вы слово "страх.ующий" звездочкой заменяете? Потому, что вашей "системе" мерещится нехорошее слово из трех букв? Нууу... у кого что болит... Вы лучше свою систему настройте так, чтобы ошибки проверяла за вами! А то, вы в "этом самом слове" делаете 3 ошибки...
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Патологоанатом

41 минуту назад
аа, ну да! * должен свободный конец постоянно держать подтянутым и контролировать действия * . Чтобы, в нужный момент зафиксировать страховкой сорвавшегося... А этот "Олёша", по всей видимости, стоял и *блом торговал! Поэтому, женщина и летела в свободном падении вниз! "Олёшу страховочного" - уволить, а парку-городку компенсировать женщине расходы на лечение и выплатить компенсацию морального вреда!
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Хорошо ещё,

45 минут назад
Лиана затормозила падение
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От это поворот

51 минуту назад
Ждём новостей из скейт парка
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аа

55 минут назад
страховка ее не задержала потому, что работник парка должен протравливать свободный конец и веревка должна быть внатяг, а он судя по всему чесал лысого
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Один на батут

55 минут назад
Шею сломал. Вторая полезла на верёвочный городок. Бухайте лучшие граждане! Здоровее будете)))
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