Липчанка сорвалась с аттракциона

ЧП произошло в веревочном городке парка Победы

В минувшее воскресенье в веревочном городке «Тарзан-Парк», который расположен на территории парка Победы. По словам очевидцев, женщине лет 30-и стало плохо на высотке метров 8-и.



«Она сорвалась вниз, страховка её даже не задержала. В полёте она зацепила "лиану" в виде горизонтальной лестницы второго уровня, она оборвалась. После этой лестницы женщина ударилась о металлическую несущую конструкцию. Затем приземлилась на землю, глину. Пролежала минут 20 до приезда «скорой». Мы очевидцы запрещали ей шевелиться и давали пить. При фельдшерах она смогла пошевелить всеми конечностями. Фельдшеры с нашей помощью погрузили её в «скорую» и увезли», - рассказали очевидцы.



Как сообщили GOROD48 в веревочном городке «Тарзан-парк», сегодня в парке работает комиссия. Выясняются причины, почему страховка не предотвратила падение. Рассматривается, в том числе версия, о заводском браке. При этом в учреждении отметили, что руководство городка следит за состоянием здоровья потерпевшей, а также находится в постоянном контакте с ней.



