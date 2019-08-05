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Российской экономике предрекают скорую рецессию

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#экономика #рецессия
Российской экономике предрекают скорую рецессию

По оценкам экспертов рост прекратится уже в этом году.

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году, сообщают «Вести». Такой прогноз представил Институт экономики роста имени Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства. Ранее Минэкономразвития предсказывал, что рецессия начнется в 2021 году.

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2019 года рост ВВП России был на уровне 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет РБК. Эксперты института предполагают, что рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет, отмечает ТАСС.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в июне 2019 года допускал, что техническая рецессия может случиться в 2021 году на фоне сильного роста потребительского кредитования в России. Эту позицию раскритиковали в Центробанке, председатель которого, Эльвира Набиуллина, считает, что кредиты увеличивают траты россиян и разгоняют экономику.
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#экономика #рецессия

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