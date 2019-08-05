Липчанин с рассказом о террористах хочет стать «Лучшим гидом России»

Наш земляк принимает участие во всероссийском конкурсе.

Андрей Кулаков стал единственным жителем Липецкой области среди участников всероссийского конкурса «Лучший гид России». Участие в конкурсе рассказов об удивительных местечках страны принимают уже порядка 270 человек. Среди них - пока только один представитель Липецка.



В своем конкурсном ролике Андрей Кулаков рассказывает о событии, которое произошло в Липецке 140 лет назад. Тогда в городе состоялся учредительный съезд террористической организации «Земля и воля». На встрече 11 народовольцев был вынесен приговор Александру II. В память о съезде народовольцев в Липецке установлен уникальный памятник, он находится в Нижнем парке. Тогда там находился курорт минеральных вод. Считается, что памятник в Нижнем парке — первый и единственный в мире монумент террористам.





Конкурс «Лучший гид России» ежегодного проводится Русским географическим обществом. Работы на сайт проекта приходят со всей страны - Москвы, Магадана, Челябинска, Сочи, Перми, Мурманска, Домбая, Пензы и других мест. Каждая из них – уникальна.



Принять участие в конкурсе может любой человек старше 12 лет – как профессиональный проводник, так и гид-любитель. Главное – не «экскурсоводный» стаж, а творческий подход и искреннее желание рассказать о своей малой родине всему миру.



Для участия в конкурсе необходимо снять двухминутный видеоролик – яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту. Имена победителей назовут в сентябре на Фестивале Русского географического общества в парке «Зарядье». Они станут героями цикла документальных фильмов на телеканале «Моя Планета», их авторские экскурсии увидит вся страна. Лучшие гиды «взрослых» номинаций получат денежный приз в размере 100 000 рублей, а лауреат «детской» номинации станет обладателем видеокамеры.