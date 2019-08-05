Происшествия

19 минут назад

Грязинец дважды пытался сжечь свою сожительницу

3 213
#ссора #угроза убийством
Грязинец дважды пытался сжечь свою сожительницу

В пылу ссоры мужчина облил женщину водкой.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрела материалы уголовного дела об угрозе убийством. Заседание проходило в особом порядке, так как обвиняемый мужчина признался в преступлении.

Суд установил, что вечером 24 февраля пьяный грязинец поссорился со своей сожительницей. В пылу ссоры мужчина схватил женщину, облил ее волосы водкой и пригрозил сжечь сожительницу. Пьяный мужчина пытался зажечь спички и поднести огонь к женщине, но ему это не удалось. Тогда грязинец притащил сожительницу к газовой плите и хотел включить огонь, но ему это опять же не удалось. Тем временем потерпевшая, задыхаясь от газа, смогла вырваться. На этом попытки мужчины расправиться с женщиной не прекратились — он бросился за ней с ножом. Потерпевшей удалось сбежать, она заявила на сожителя в полицию.

К моменту судебного разбирательства женщина отозвала претензии. Она просила суд прекратить дело, так как помирилась с мужчиной. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
3 213
#ссора #угроза убийством

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

234

1 минуту назад
Молодец, простила. Стерпится слюбится. Теперь жди , когда топором порубит и киросином обольёт. ....Наверняка в день примирения пирогов напекла ему, и секс был горячий как огонь.
ответить

Алекс

8 минут назад
Огнеупорная попалась
ответить

с третьего раза

14 минут назад
получится. главное - настойчивость!
ответить

Еще в рубрике

Сергей Пахомов: «Откройте двери, люди, я ваш брат, ведь я ни в чем, ни в чем не виноват...»
#игорный бизнес #Сергей Пахомов
21
Сергей Пахомов: «Откройте двери, люди, я ваш брат, ведь я ни в чем, ни в чем не виноват...»

сегодня, 15:17

Происшествия
Спасатели распространили штормовое предупреждение
Спасатели распространили штормовое предупреждение

сегодня, 15:13

Происшествия
В Липецке у ДС «Звездный» прорвало магистральный трубопровод
#порыв трубопровода
22
В Липецке у ДС «Звездный» прорвало магистральный трубопровод

сегодня, 14:21

Происшествия
Липецкий зерновоз перевернулся в Тульской области
#дтп
7
Липецкий зерновоз перевернулся в Тульской области

сегодня, 13:32

Происшествия
Липчанин задержан с тридцатью свертками наркотиков
#наркотики
12
Липчанин задержан с тридцатью свертками наркотиков

сегодня, 13:29

Происшествия
Липчанка сорвалась с аттракциона
#падение
26
Липчанка сорвалась с аттракциона

сегодня, 12:36

Происшествия