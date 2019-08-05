Грязинец дважды пытался сжечь свою сожительницу

В пылу ссоры мужчина облил женщину водкой.

Мировой судья СУ №2 Грязинского района рассмотрела материалы уголовного дела об угрозе убийством. Заседание проходило в особом порядке, так как обвиняемый мужчина признался в преступлении.



Суд установил, что вечером 24 февраля пьяный грязинец поссорился со своей сожительницей. В пылу ссоры мужчина схватил женщину, облил ее волосы водкой и пригрозил сжечь сожительницу. Пьяный мужчина пытался зажечь спички и поднести огонь к женщине, но ему это не удалось. Тогда грязинец притащил сожительницу к газовой плите и хотел включить огонь, но ему это опять же не удалось. Тем временем потерпевшая, задыхаясь от газа, смогла вырваться. На этом попытки мужчины расправиться с женщиной не прекратились — он бросился за ней с ножом. Потерпевшей удалось сбежать, она заявила на сожителя в полицию.



К моменту судебного разбирательства женщина отозвала претензии. Она просила суд прекратить дело, так как помирилась с мужчиной. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.