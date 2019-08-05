Происшествия
50 минут назад
В Липецкой области водитель сбил двух подростков
В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3178 нарушений правил дорожного движения
2 августа в Добринском районе в девять часов вечера на автодороге деревня Заря – примыкание к автодороге Добринка – В. Матренка 61-летний водитель «Шевроле-Нивы» допустил наезд на двух подростков 12-ти и 16-ти лет. С травмами их доставили в больницу.
3 августа в Добровском районе днем около половины второго в селе Трубетчино на улице Почтовой 40-летняя женщина за рулем «Гранты» по предварительным данным нарушила очередность проезда и столкнулась с 21-летним мотоциклистом. Оба водителя с травмами были доставлены в больницу.
В тот же день в Задонском районе около трех часов ночи на трассе Орел – Тамбов 19-летний водитель «Нисана» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено» с 59-летним мужчиной за рулем.В результате оба водителя и три пассажира обеих иномарок, в том числе 15-летняя девушка, с различными травмами были доставлены в больницу.
В тот же день в Задонском районе около полуночи на трассе Орел – Тамбов 52-летний водитель «Мерседеса» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Маздой» с 24-летней девушкой за рулем.В результате 49-летняя пассажирка «Мерседеса» от полученных травм скончалась на месте, еще два пассажира того же автомобиля и оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу.
4 августа в Добровском районе вечером в начале десятого в селе Замартынье на улице Большак 26-летний водитель «Киа» столкнулся с «Рено» с 19-летним парнем за рулем. В результате водитель первой иномарки с травмами госпитализирован.
В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3178 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 135, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
3 августа в Добровском районе днем около половины второго в селе Трубетчино на улице Почтовой 40-летняя женщина за рулем «Гранты» по предварительным данным нарушила очередность проезда и столкнулась с 21-летним мотоциклистом. Оба водителя с травмами были доставлены в больницу.
В тот же день в Задонском районе около трех часов ночи на трассе Орел – Тамбов 19-летний водитель «Нисана» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено» с 59-летним мужчиной за рулем.В результате оба водителя и три пассажира обеих иномарок, в том числе 15-летняя девушка, с различными травмами были доставлены в больницу.
В тот же день в Задонском районе около полуночи на трассе Орел – Тамбов 52-летний водитель «Мерседеса» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Маздой» с 24-летней девушкой за рулем.В результате 49-летняя пассажирка «Мерседеса» от полученных травм скончалась на месте, еще два пассажира того же автомобиля и оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу.
4 августа в Добровском районе вечером в начале десятого в селе Замартынье на улице Большак 26-летний водитель «Киа» столкнулся с «Рено» с 19-летним парнем за рулем. В результате водитель первой иномарки с травмами госпитализирован.
В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3178 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 135, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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