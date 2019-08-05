Общество

5 минут назад

Горожан ждут на обсуждение будущего центра Сокола

71
#публичные слушания #парковка
Горожан ждут на обсуждение будущего центра Сокола

В 16 часов 6 августа в конференц-зале администрации Липецка (Театральная,1) начнутся публичные слушания. Встреча чиновников, проектировщиков и горожан будет посвящена будущему центра района Сокола — участка, ограниченного улицами Пожарского, Студеновской и Заводской площадью.

Новый проект планировки и межевания охватывает территорию в 8,5 га. В эту зону попали автостанция и рынок. Что предлагают строители? Проектом планировки предусмотрена оптимизация размещения парковочных мест. Новые места для автомобилей хотят выделить рядом с ТРЦ «Радуга». Там, при успешном завершении публичных слушаний, появятся 672 парковочных места. Сейчас в районе Заводской площади насчитывается 138 машиномест. Строительство новых здания не предусмотрено. Эксперты считают, что все необходимое и так есть в шаговой доступности для местных жителей. Также не предусматривается дополнительное благоустройство и озеленение.

Замечания и предложения про проекту до 26 августа принимают в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка.
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#публичные слушания #парковка

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