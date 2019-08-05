Происшествия

30 минут назад

Липчанин крал продуктовые тележки из супермаркета

6 392
Липчанин крал продуктовые тележки из супермаркета

За это он был приговорен к году колонии строгого режима

Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Октябрьского судебного района 44-летний липчанин признан виновным в неоднократном тайном хищении многофункциональных корзин, принадлежащих АО «Тандер».

Как установлено материалами уголовного дела, в январе 2019 года подсудимый совершил 4 кражи, находясь около магазина «Магнит» АО «Тандер», расположенного по адресу ул. Бачурина, д. 1.

Путем свободного доступа он похитил многофункциональные корзины, после чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся и распорядился им впоследствии по своему усмотрению. Аналогичные действия впоследствии он совершал через день с момента первой кражи.

Свою вину в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ по 4 эпизодам подсудимый признал, раскаялся в содеянном.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Липецкой области.

Фото: blog.engagementlabs.com

6 392

Комментарии (6)

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Это *

1 минуту назад
ВО КАК,
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ДА

10 минут назад
УКРАЛ ТЕЛЕЖКУ ПОСАДИЛИ УБИЛ ОТПУСТИЛИ УСЛОВНО ................
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Лентач Липецк ищи в ВК

18 минут назад
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Алканы 15 мкр

19 минут назад
Если ты выкатили тележку с едой за пределы магазина до машины- ты вор?
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Лекбез

21 минуту назад
Нет слова «крал» в русском языке...В данном случае можно использовать слова «воровал», «похищал»....
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ВО КАК

21 минуту назад
НАДО В НАШЕЙ СТРАНЕ МИЛЛИАРДЫ КРАСТЬ.ТОГДА МОЖЕТ ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ ОКАЗАЛСЯ.
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