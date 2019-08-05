Липчанин крал продуктовые тележки из супермаркета

За это он был приговорен к году колонии строгого режима

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Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Октябрьского судебного района 44-летний липчанин признан виновным в неоднократном тайном хищении многофункциональных корзин, принадлежащих АО «Тандер».Как установлено материалами уголовного дела, в январе 2019 года подсудимый совершил 4 кражи, находясь около магазина «Магнит» АО «Тандер», расположенного по адресу ул. Бачурина, д. 1.Путем свободного доступа он похитил многофункциональные корзины, после чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся и распорядился им впоследствии по своему усмотрению. Аналогичные действия впоследствии он совершал через день с момента первой кражи.Свою вину в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ по 4 эпизодам подсудимый признал, раскаялся в содеянном.Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Липецкой области.