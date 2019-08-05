Общество
сегодня, 10:41
Солнечные фото — мужской ответ
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Не только прелестные девушки любят фотосессии в красотах Липецкой области.
В прошлом месяце GOROD48 представлял вам подборку солнечных снимков девушек в красотах липецкого края — на полях подсолнуха. Как оказалось, не только девушки любят фотосессии на природе. Среди липецкого сена и полей подсолнуха готовы сделать несколько снимков и брутальные мужчины. Как подтверждение — обзор Instagram.
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