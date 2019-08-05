Происшествия
34 минуты назад
Судимая за убийство липчанка угрожала лишить жизни родную дочь
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Не просто угрожала, но душила ее и била чайником по голове. Правда суд оказался к ней снисходителен.
Мировым судьей судебного участка № 20 Советского судебного района Липецка ранее судимая за убийство 45-летняя жительница областного центра признана виновной в угрозе убийством ( ч.1 ст.119 УК РФ ).
Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с дочерью, схватила ее за шею и начала душить.
Девушка вырвалась, однако мать не успокоилась и, взяв со стола электрочайник ударила им дочь по голове, затем выхватила кухонный нож и замахнулась им на потерпевшую выкрикивая угрозы убийством.
В ходе рассмотрения дела подсудимая полностью признала свою вину.
Учитывая обстоятельства дела, позицию прокурора и защиты, суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с дочерью, схватила ее за шею и начала душить.
Девушка вырвалась, однако мать не успокоилась и, взяв со стола электрочайник ударила им дочь по голове, затем выхватила кухонный нож и замахнулась им на потерпевшую выкрикивая угрозы убийством.
В ходе рассмотрения дела подсудимая полностью признала свою вину.
Учитывая обстоятельства дела, позицию прокурора и защиты, суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
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Лентач Липецк ищи в ВК
Гыгы