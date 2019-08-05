Общество

48 минут назад

Барды из Луганска и Донецка приедут в Липецк

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#барды #фестиваль
Барды из Луганска и Донецка приедут в Липецк

Слет любителей авторской песни состоится на берегу Воронежа.

Фестиваль авторской песни и поэзии "Северная бухта-2019" пройдет 23-25 августа на левом берегу реки Воронеж в Липецке. Гостей и участников встречи жду гитары, палатки, музыка, стихи, творческая атмосфера, природа, обещает департамент культуры и туризма Липецка. Как сообщают организаторы, мероприятие стартует вечером 23 августа с концерта гостей и членов жюри фестиваля.

Среди участников фестиваля уже заявлены не только липецкие музыканты, но и  авторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Воронежа, Саратова, Луганска, Донецка, Новошахтинска, Курска, Тулы, Рязани.

Регистрация конкурсантов начнется в 10.00 24 августа. На этот день запланирована работа творческих мастерских, фотокросс, игра "Что? Где? Когда?", сольные выступления, детская развлекательная программа, гала-концерт с награждением лауреатов. День закончится концертом веселых песен "Кулебяка". Утро 25 августа посвящено экологическому аукциону.

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#барды #фестиваль

Комментарии (2)

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народ

44 минуты назад
чс, от своих песен отучили
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чс

45 минут назад
лучше бы приехали из Луганска русские и украинские народные песни , а то либиреи уже нас от своих отучили
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