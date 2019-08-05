Барды из Луганска и Донецка приедут в Липецк

Слет любителей авторской песни состоится на берегу Воронежа.

Фестиваль авторской песни и поэзии "Северная бухта-2019" пройдет 23-25 августа на левом берегу реки Воронеж в Липецке. Гостей и участников встречи жду гитары, палатки, музыка, стихи, творческая атмосфера, природа, обещает департамент культуры и туризма Липецка. Как сообщают организаторы, мероприятие стартует вечером 23 августа с концерта гостей и членов жюри фестиваля.

Среди участников фестиваля уже заявлены не только липецкие музыканты, но и авторы из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Воронежа, Саратова, Луганска, Донецка, Новошахтинска, Курска, Тулы, Рязани.



Регистрация конкурсантов начнется в 10.00 24 августа. На этот день запланирована работа творческих мастерских, фотокросс, игра "Что? Где? Когда?", сольные выступления, детская развлекательная программа, гала-концерт с награждением лауреатов. День закончится концертом веселых песен "Кулебяка". Утро 25 августа посвящено экологическому аукциону.