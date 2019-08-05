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Местечко в Хлевенском районе вернется в 1262 год

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#игра #книги #ролевики
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Местечко в Хлевенском районе вернется в 1262 год

За основу игровых дней возьмут книги польского писателя.

Липецкие ролевики намерена с 23 по 25 августа провести игры по мотивам серии книг Анджея Сапковского «Ведьмак». Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходит в селе Верхняя Колыбелка в Хлевенском районе Липецкой области.

На дни игр окрестности села погрузятся в 1262 год. Игровые события будут происходить на границе между Реданией и Каэдвеном, в местечке под названием Брафма, приграничном реданском городке в горах. Рядом с ним располагается Каэдвенская деревенька Захлыстня. Захлыстня довольно тихое, мирное местечко отрезано стихией от внешнего мира. Именно в этих условиях будут проживать ролевики, погруженные в фэнтези-историю, описанную в книгах «Сага о ведьмаке».

«Сага о ведьмаке» - цикл книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези. Действие книг происходит в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу времён позднего средневековья, где рядом с людьми существуют разного рода волшебные существа и чудовища. Геральт из Ривии — один из последних «ведьмаков», бродячих охотников на чудовищ. В то время как первые книги цикла представляют собой сборники рассказов о приключениях Геральта, нередко сатирически обыгрывая фольклор и классические литературные сказки, сюжет последующих книг представляет собой более масштабную историю, построенную вокруг Геральта и его воспитанницы Цири, обладающей чудесными способностями. По мотивам произведений был снят польский телесериал, выпущены компьютерные игры: («Ведьмак», «Ведьмак 2: Убийцы королей» и «Ведьмак 3: Дикая охота»); написана и поставлена рок-опера. На родине писателя издавались комиксы о похождениях Геральта и других героев его саги.
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#игра #книги #ролевики
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