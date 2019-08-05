Хитрая липчанка обманом получила 140 000 рублей

Женщина наказана за мошенничество штрафом.

Судья Советского районного суда Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении жительницы регионального центра. Женщину уличили в мошенничестве. Липчанка не стала отрицать своей причастности к преступлению.



Как установило следствие, женщина с сентября 2014 по январь 2016 года представлялась сотрудником ПАО «ИК СЗРМНС «Титул» похитила 140 000 рублей. Так, липчанка осенью 2014 года нашла в Сети объявление о том, что потерпевшей срочно нужен заем в 500 000 рублей. Женщина представилась сотрудником инвестиционной компании ПАО «ИК СЗРМНС «Титул». Она убедила заёмщицу, что той необходимо оформить документы у нотариуса и страховки. Злоумышленница вытягивала деньги из доверчивой жертвы постепенно. В итоге, к январю 2016 года потерпевшая лишилась 140 000 рублей.



Предприимчивая липчанка- «инвестор» на предварительном слушании призналась в обмане и сообщила, что готова вернуть все деньги. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении мошеннице штрафа в 30 000 рублей.