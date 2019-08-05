Происшествия

сегодня, 09:27

Хитрая липчанка обманом получила 140 000 рублей

8 972
#мошенничество #кредит
Хитрая липчанка обманом получила 140 000 рублей

Женщина наказана за мошенничество штрафом.

Судья Советского районного суда Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении жительницы регионального центра. Женщину уличили в мошенничестве. Липчанка не стала отрицать своей причастности к преступлению.

Как установило следствие, женщина с сентября 2014 по январь 2016 года представлялась сотрудником ПАО «ИК СЗРМНС «Титул» похитила 140 000 рублей. Так, липчанка осенью 2014 года нашла в Сети объявление о том, что потерпевшей срочно нужен заем в 500 000 рублей. Женщина представилась сотрудником инвестиционной компании ПАО «ИК СЗРМНС «Титул». Она убедила заёмщицу, что той необходимо оформить документы у нотариуса и страховки. Злоумышленница вытягивала деньги из доверчивой жертвы постепенно. В итоге, к январю 2016 года потерпевшая лишилась 140 000 рублей.

Предприимчивая липчанка- «инвестор» на предварительном слушании призналась в обмане и сообщила, что готова вернуть все деньги. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении мошеннице штрафа в 30 000 рублей.
8 972
#мошенничество #кредит

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лентач Липецк ищи в ВК

17 минут назад
Сегодняшний эксклюзив только у нас в группе! Заходи)
ответить

Ворам свобода

27 минут назад
Прикольно, похитила 140, штраф 30, пусть дальше ворует))))))
ответить

Московская, 83

30 минут назад
К нам её вместо замдиректора Пети, лодыря! Реклама потечет рекой. А пока застой
ответить

хидрое ведро

52 минуты назад
хитро едро обманывает народ 18 лет, и ничего, и каждый год все успешнее и успешнее! голосуйте за ведро, поделитесь деньжатами с кандидатами! не забудьте галочку в сентябре поставить, а там уж депутатики поделят ваши копейки, никаким аферистам не достанется
ответить

невыгодно

59 минут назад
Наталья есть такая вещь , как пропаганда , если кажыдй день по ящику , по радио , в бесплатных газетах , буду объявления , что надо доверять лишь государсвтенным банкам и банках с асв , тогда в разы будет меньше таких историй ! НО власти это невыгодно , образованные и думающие люди .
ответить

Кстати,

сегодня, 09:35
Наталья, которые умнеют-сразу сруливают..Остаются только те-которые не поумнеют НИКОГДА.!
ответить

мистер

сегодня, 09:33
..в чём читрость то? скорее "ГЛУПАЯ ЛИПЧАНКА ЛИШИЛАСЬ 30 000 РУБЛЕЙ )"
ответить

Наталья

сегодня, 09:33
Когда же наш народ поумнеет???
ответить

Еще в рубрике

Липчанин крал продуктовые тележки из супермаркета
6
Липчанин крал продуктовые тележки из супермаркета

29 минут назад

Происшествия
Судимая за убийство липчанка угрожала лишить жизни родную дочь
#угроза. убийство
2
Судимая за убийство липчанка угрожала лишить жизни родную дочь

34 минуты назад

Происшествия
В Липецке раскрыли кражу
#кража
4
В Липецке раскрыли кражу

сегодня, 08:39

Происшествия
Из квартиры ельчанки вор вынес водку, сахар, муку, сапоги и кастрюлю
5
Из квартиры ельчанки вор вынес водку, сахар, муку, сапоги и кастрюлю

сегодня, 08:36

Происшествия
В селе Троицкое горела птицеферма
#пожар
10
В селе Троицкое горела птицеферма

вчера, 22:14

Происшествия
Причиной трагедии в селе Воронцовка могло стать курение в постели
#пожар
21
Причиной трагедии в селе Воронцовка могло стать курение в постели

вчера, 15:06

Происшествия