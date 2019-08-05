Из квартиры ельчанки вор вынес водку, сахар, муку, сапоги и кастрюлю

Кражу со взломом совершил безработный

4 августа в отдел полиции обратилась 49-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 31 июля по 3 августа неизвестными путем взлома личинки замка дома по ул.Гагарина в Ельце совершена кража чайника, винно-водочных изделий, 50 кг сахара, пары мужских сапог и двух алюминиевых кастрюль.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 36-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.