Происшествия

25 минут назад

Из квартиры ельчанки вор вынес водку, сахар, муку, сапоги и кастрюлю

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Из квартиры ельчанки вор вынес водку, сахар, муку, сапоги и кастрюлю

Кражу со взломом совершил безработный

4 августа в отдел полиции обратилась 49-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 31 июля по 3 августа неизвестными путем взлома личинки замка дома по ул.Гагарина в Ельце совершена кража чайника, винно-водочных изделий, 50 кг сахара, пары мужских сапог и двух алюминиевых кастрюль.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 36-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.
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Комментарии (1)

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Animal planet

15 минут назад
Кража века раскрыта по горячим следам. Всем причастным- Героя России и персональный нимб!
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