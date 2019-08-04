Общество

сегодня, 19:15

Второстепенный проезд по проспекту Победы будет перекрыт еще неделю

7 718
#дороги
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Второстепенный проезд по проспекту Победы будет перекрыт еще неделю
Как сообщает администрация Липецка, местный проезд проспекта Победы (от Сиреневого проезда до площади Кольцевой) откроют для проезда только 11 августа. Это связано с со сложностью работ по устройству ливневой канализации и прохождением большого количества подземных коммуникаций на проезде.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства приносит извинения за временные неудобства и просит заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что местный проезд проспекта Победы на участке от 60 лет СССР до улицы Водопьянова перекрыли в начале недели. 

7 718
#дороги
1

Комментарии (8)

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Всё как обычно

26 секунд назад
А кто ожидал, что работы будут закончены в установленные сроки? Только наивные оптимисты и чиновники мэрии могут верить в такие чудеса. Никогда такого не было и не будет! Ни одна из шарашкиных контор не способна качественно и в срок исполнить условия контракта. Среди чинуш нет ни одного, кто мог бы добросовестно осуществлять надлежащий контроль. Именно поэтому любой ремонт делает ситуацию еще хуже, чем до ремонта.
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Вадим

4 минуты назад
Сегодня днём дважды проходил мимо рабочих, которые ведут "сложные работы по устройству ливневой канализации". Они ничего не делали на протяжении двух часов, примерно с 14.20 до 16. 30! Техника (экскаватор JCB и два самосвала) стояли без движения. Асфальт никто не собирается укладывать.
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Город 48.

22 минуты назад
Закройте нахрен уж весь город ! Дибилы пришедшие в город с колхозу , Заваркина сломала у нас детскую площадку на 24 и ничего не делает за чем лезла в калашный ряд со свиным рылом .
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?

26 минут назад
Жаль, очень удобно было добираться до дома и без пробок
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Культурный

54 минуты назад
Второстепенку откроют к 1 сентября,а сам проспект к новому году.Так что расслабьтесь товарищи.
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007

59 минут назад
и какие нафик пути объезда если всего 2 дороги и все в блоках и кирпичах
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007

сегодня, 19:42
ага ждитя к 1 сентября откроют ток год будет не 2019!!!!!!!!!!!
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Гость

сегодня, 19:36
Ну кто бы сомневался. Сначала 2 дня, потом неделя, теперь 2 недели, а там и месяц не за горами. Такими темпами как там работают, один делают, а 10 следом ходят, проспект к 1 сентября 2020 года только откроют!
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