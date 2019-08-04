Второстепенный проезд по проспекту Победы будет перекрыт еще неделю

Как сообщает администрация Липецка, местный проезд проспекта Победы (от Сиреневого проезда до площади Кольцевой) откроют для проезда только 11 августа. Это связано с со сложностью работ по устройству ливневой канализации и прохождением большого количества подземных коммуникаций на проезде.



Департамент дорожного хозяйства и благоустройства приносит извинения за временные неудобства и просит заранее выбирать пути объезда.



Напомним, что местный проезд проспекта Победы на участке от 60 лет СССР до улицы Водопьянова перекрыли в начале недели.



