Происшествия
сегодня, 15:06
Причиной трагедии в селе Воронцовка могло стать курение в постели
Следственное управление СК РФ по Липецкой области начало проверку обстоятельств гибели в огне 61-летнего жителя села Воронцовка Воловского района и получения ожогов его 60-летней женой, их 23-летней дочерью и её двумя малолетними детьми.
По данным следствия, утром 4 августа в частном доме по улице Садовой в селе Воронцовка произошел пожар. После тушения огня в доме нашли труп 61-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной его смерти стало отравление угарным газом и ожоги. Его жена дочь и двое ее малолетних детей двух и трех лет с ожогами тела госпитализированы.
- Следствие полагает, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, в том числе курение хозяина дома в постели. Точная причина возникновения пожара станет известна после проведения пожаро-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
В рамках доследственной проверки опрашиваются родственники и соседи потерпевших, а также выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным следствия, утром 4 августа в частном доме по улице Садовой в селе Воронцовка произошел пожар. После тушения огня в доме нашли труп 61-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной его смерти стало отравление угарным газом и ожоги. Его жена дочь и двое ее малолетних детей двух и трех лет с ожогами тела госпитализированы.
- Следствие полагает, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, в том числе курение хозяина дома в постели. Точная причина возникновения пожара станет известна после проведения пожаро-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
В рамках доследственной проверки опрашиваются родственники и соседи потерпевших, а также выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Антрополог.
Нонка