Происшествия

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Причиной трагедии в селе Воронцовка могло стать курение в постели

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#пожар
Причиной трагедии в селе Воронцовка могло стать курение в постели
Следственное управление СК РФ по Липецкой области начало проверку обстоятельств гибели в огне 61-летнего жителя села Воронцовка Воловского района и получения ожогов его 60-летней женой, их 23-летней дочерью и её двумя малолетними детьми.

По данным следствия, утром 4 августа в частном доме по улице Садовой в селе Воронцовка произошел пожар. После тушения огня в доме нашли труп 61-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной его смерти стало отравление угарным газом и ожоги. Его жена дочь и двое ее малолетних детей двух и трех лет с ожогами тела госпитализированы. 

- Следствие полагает, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, в том числе курение хозяина дома в постели. Точная причина возникновения пожара станет известна после проведения пожаро-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

В рамках доследственной проверки опрашиваются родственники и соседи потерпевших, а также выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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#пожар

Комментарии (2)

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Антрополог.

6 минут назад
За курение в постели надо штрафовать-бюджет пополнять!!такой закон просто необходим!!
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Нонка

16 минут назад
Асоциалы
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