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12 минут назад

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ

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Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.

По информации СМИ, инцидент произошел 31 июля. Как уточняется, корабль перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "арабские страны". Сейчас танкер находится в городе Бушер. Семь членов экипажа корабля также задержаны.

Ситуация в Персидском заливе и близлежащих районах заметно обострилась в последние месяцы: так, 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции остановили в территориальных водах Ирана британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом Тегерана на задержание властями британского Гибралтара танкера Grace 1 под флагом Панамы. Инцидент произошел 4 июля.

Танкер заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить судно.

Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их арест до 15 августа, сообщает ria.ru.
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