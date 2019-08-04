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Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
Ситуация в Персидском заливе и близлежащих районах заметно обострилась в последние месяцы: так, 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции остановили в территориальных водах Ирана британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом Тегерана на задержание властями британского Гибралтара танкера Grace 1 под флагом Панамы. Инцидент произошел 4 июля.
Танкер заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить судно.
Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их арест до 15 августа, сообщает ria.ru.