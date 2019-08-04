В мире
31 минуту назад
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек.
Это второе массовое убийство в США за сутки
В американском городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, еще около 16 — ранены, сообщает в твиттере местная полиция.
Отмечается, что стрелявший в людей также мертв.
Инцидент произошел около часу ночи по местному времени в районе Орегон. СМИ пишут, что этот район популярный и безопасны, его регулярно патрулирует полиция.
За несколько часов до этого стрельба произошла в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. 21-летний подозреваемый был задержан.
Как пишут СМИ, перед нападением он опубликовал в интернете манифест, в котором назвал атаку «ответом на латиноамериканское вторжение в Техас», сообщает www.novayagazeta.ru
Отмечается, что стрелявший в людей также мертв.
Инцидент произошел около часу ночи по местному времени в районе Орегон. СМИ пишут, что этот район популярный и безопасны, его регулярно патрулирует полиция.
За несколько часов до этого стрельба произошла в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. 21-летний подозреваемый был задержан.
Как пишут СМИ, перед нападением он опубликовал в интернете манифест, в котором назвал атаку «ответом на латиноамериканское вторжение в Техас», сообщает www.novayagazeta.ru