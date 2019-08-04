В мире

31 минуту назад

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек.

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Это второе массовое убийство в США за сутки

В американском городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, еще около 16 — ранены, сообщает в твиттере местная полиция.

Отмечается, что стрелявший в людей также мертв.

Инцидент произошел около часу ночи по местному времени в районе Орегон. СМИ пишут, что этот район популярный и безопасны, его регулярно патрулирует полиция.

За несколько часов до этого стрельба произошла в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. 21-летний подозреваемый был задержан.

Как пишут СМИ, перед нападением он опубликовал в интернете манифест, в котором назвал атаку «ответом на латиноамериканское вторжение в Техас», сообщает www.novayagazeta.ru

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