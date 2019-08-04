В столкновении «Мазды» и «Мерседеса» в Липецкой области погиб человек

4 человека получили тяжелые травмы

Вчера около полуночи на трассе Липецк-Орел-Тамбов, на перекрестке село Донское-Задонск, произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Мерседес».



В аварии погиб один человек, четверо доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

