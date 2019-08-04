Происшествия

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В столкновении «Мазды» и «Мерседеса» в Липецкой области погиб человек

12 1727
#дтп
1
В столкновении «Мазды» и «Мерседеса» в Липецкой области погиб человек

4 человека получили тяжелые травмы

Вчера около полуночи на трассе Липецк-Орел-Тамбов, на перекрестке село Донское-Задонск, произошло столкновение  автомобилей «Мазда» и «Мерседес».

В аварии погиб один человек, четверо доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
12 1727
#дтп
1

Комментарии (12)

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Анастасия

1 минуту назад
Люди кто был на этом перекрёстке , вы вообще видели там хоть один фонарь , люди живущие рядом сказали , что на нем все бьются, не одного фонаря , денег не просим , из -за того что бы не говорили всякие гадости , горе большое , люди желающие помогут сами , просим только помолитесь за тех кто в больнице ,
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Дорога

13 минут назад
Анастасия если он такой одекватный был , он что в первый раз ехал по этой дороге и не знезнал что там надо уступать ?
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Нет,

19 минут назад
Анастасия, а почему это вам денег не надо? Вы чем хуже многодетных побирушек?! Почему вам не хотят помочь?! Или ваше горе не такое горькое?
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Гостья

25 минут назад
Анастасия. Глубоко соболезную. Горе великое. Крепитесь. На комментарии неадекватных людей не обращайте внимания, эти люди ненормальные. Все под Богом ходим. Царствие небесное погибшим
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skrip

27 минут назад
Анастасия, И я там был.Но что бы не заметить предупреждающие знаки о впередилежащем перекрестке нужно приложить максимум усилий.Ну и стойкий запах алкоголя от пассажиров тоже наводит на мысль об адекватности пассажиров.Уверен в том что своими пьяными базарами отвлекали водителя от дороги и вот результат.
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Гость

30 минут назад
На этом перекрёстке давно надо было установить светофор!
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Анастасия

33 минуты назад
Дорогие люди , я очевидец и член семьи , не дай Бог не кому такого горя, потерять маму детям , и самим попасть в кому , будут сейчас писать всякие гадости , побойтесь Бога выдумывать то , чего не знаете , никто не просит не каких денег , просим помолитесь за тех кто в больнице , за рулем был человек адекватный , который не разу в жизни не пил и не курил , отец семьи
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Снова дебил

37 минут назад
ПРОЦИТИРУЙ,где написано,что погибший в Mazda?ДАЖЕ ЕСЛИ в ней-на 100% уверен,что на этой Mazda передвигался еще 1-й император Японии.А в то время-круглый руль (а не такой,как на лисапете)-был огромным достижением.Мне верить не надо,надо просто смотреть результаты ТЕСТОВ Euro NCAP и NHTSA.
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Www

40 минут назад
Все больше удивляет сайт! Теперь пришла очередь географии! Внимание ! Трасса Липецк- Орел- Тамбов! Правда крутой маршрут!?
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Алкан с пятнадцатого

41 минуту назад
Дебилы, ездить не умеют!
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