Происшествия
сегодня, 11:44
В столкновении «Мазды» и «Мерседеса» в Липецкой области погиб человек
4 человека получили тяжелые травмы
Вчера около полуночи на трассе Липецк-Орел-Тамбов, на перекрестке село Донское-Задонск, произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Мерседес».
В аварии погиб один человек, четверо доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
В аварии погиб один человек, четверо доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Анастасия
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Анастасия
Снова дебил
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Алкан с пятнадцатого