Общество
9 минут назад
Липчане чаще стали заражаться сифилисом и гонореей
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Уровень заболеваний передающихся половым путем в Липецкой области в основном растет
Как отмечается в статистическом сборнике Министерства здравоохранения, в 2018 году в Липецкой области зарегистрировано 134 заболевших сифилисом всех форм. Это на 11 человек больше чем годом ранее. Гонококковую инфекцию в прошлом году подхватили 93 человека, что больше чем годом ранее на 21 человека.
Аногенитальным герпесом в прошлом году заразились 221 житель Липецкой области (годом ранее 210), аногенитальные бородавки выявлены у 241 горожан (годом ранее – 224)
Трихомонозом в прошлом году заболели 826 липчан, но годом ранее таких больных было зарегистрировано 893 человека. Хламидиозом болели в 2018 году 468 липчан (годом ранее – 537). Здесь отмечено уменьшение заболеваемости.
Фото: botkin.pro
Аногенитальным герпесом в прошлом году заразились 221 житель Липецкой области (годом ранее 210), аногенитальные бородавки выявлены у 241 горожан (годом ранее – 224)
Трихомонозом в прошлом году заболели 826 липчан, но годом ранее таких больных было зарегистрировано 893 человека. Хламидиозом болели в 2018 году 468 липчан (годом ранее – 537). Здесь отмечено уменьшение заболеваемости.
Фото: botkin.pro
4 133
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Перри мейсон
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