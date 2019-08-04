Общество

9 минут назад

Липчане чаще стали заражаться сифилисом и гонореей

4 133
#вензаболевания
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Липчане чаще стали заражаться сифилисом и гонореей

Уровень заболеваний передающихся половым путем в Липецкой области в основном растет

Как отмечается в статистическом сборнике Министерства здравоохранения, в 2018 году в Липецкой области зарегистрировано 134 заболевших сифилисом всех форм.  Это на 11 человек больше чем годом ранее. Гонококковую инфекцию в прошлом году подхватили 93 человека, что больше чем годом ранее на 21 человека.

Аногенитальным герпесом в прошлом году заразились 221 житель Липецкой области (годом ранее 210), аногенитальные бородавки выявлены у 241 горожан (годом ранее – 224)

Трихомонозом в прошлом году заболели 826 липчан, но годом ранее таких больных было зарегистрировано 893 человека.  Хламидиозом болели в 2018 году 468 липчан (годом ранее – 537). Здесь отмечено уменьшение заболеваемости.

 Фото: botkin.pro

4 133
#вензаболевания
1

Комментарии (4)

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А ещё

1 минуту назад
Скоро у липчан будут находить педикулез !, А с таким правительством ещё не то найдут !.
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Перри мейсон

2 минуты назад
Артамонов, на избирательных участках будешь бесплатно раздавать контрацептивы ?, Если будешь, за тебя точно все проголосуют !, Едросовский контрацептив!.
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Перри мейсон

4 минуты назад
Россия - развивающиеся страна ,А в развивающихся странах Сифилито и трипперучо - лучшие друзья граждан !.
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Любишь медок

7 минут назад
люби и холодок.
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