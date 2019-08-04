Происшествия
сегодня, 10:13
В пожаре в Липецкой области погиб мужчина и пострадали двое детей
В пожаре в селе Воронцовка пострадали 4 человека, 1 - погиб
Как сообщал GOROD48, сегодня утром в селе Воронцовка Воловского района сгорел дом.
Как стало известно GOROD48, в пожаре есть погибшие и пострадавшие. 4 человека получили ожоги, в том числе ожоги рук получили двое детей возрастом двух и трех лет.
В огне погиб 62-летний мужчина, дедушка семейства.
Пострадавшие, дети и их мама, а также бабушка доставлены в медучреждение.
В 9:22 пожар ликвидирован на площади 48 м2. Причина пожара устанавливается.
Как стало известно GOROD48, в пожаре есть погибшие и пострадавшие. 4 человека получили ожоги, в том числе ожоги рук получили двое детей возрастом двух и трех лет.
В огне погиб 62-летний мужчина, дедушка семейства.
Пострадавшие, дети и их мама, а также бабушка доставлены в медучреждение.
В 9:22 пожар ликвидирован на площади 48 м2. Причина пожара устанавливается.
Гострах
Гострах
@@@@@
21 век
Буркина -Фасо
)))
Да уж
Житель
ццц
Алканы 15 мк