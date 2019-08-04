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сегодня, 10:13

В пожаре в Липецкой области погиб мужчина и пострадали двое детей

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#пожар
В пожаре в Липецкой области погиб мужчина и пострадали двое детей

В пожаре в селе Воронцовка пострадали 4 человека, 1 - погиб

Как  сообщал GOROD48, сегодня утром в селе Воронцовка Воловского района сгорел дом.

Как стало известно GOROD48, в пожаре есть погибшие и пострадавшие. 4 человека получили ожоги, в том числе ожоги рук получили двое детей возрастом двух и трех лет.   

В огне погиб 62-летний мужчина, дедушка семейства.

Пострадавшие, дети и их мама, а также бабушка доставлены в медучреждение.

В 9:22 пожар ликвидирован на площади 48 м2. Причина пожара устанавливается.
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#пожар

Комментарии (10)

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Гострах

4 минуты назад
Аа, нуда, особняки у нас наверное прекрасно застpaxованы!да чет они особо и не горят как-то..почему-то.. но для бота главное вякнуть погромче "самивинаваты"
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Гострах

8 минут назад
))), ну так застраx.yйся, кто тебе не дает?если и тебя дома печное отопление.
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@@@@@

17 минут назад
Буркина -Фасо, рот свой закрой, люди пострадали, дебил
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21 век

22 минуты назад
Стыдно, господа
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Буркина -Фасо

25 минут назад
в Африке такие же бараки
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)))

39 минут назад
ццц, а ты видел сам-то что из себя землянка представляет. Лишь бы написать с негативом. А тут - несчастье, и от этого ни кто из нас зе застрахован, будь то дом, квартира, особняк!!!!! Пожар только из-за халатности людей!!!!
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Да уж

42 минуты назад
Житель, а где ты лагучу увидел? Нормальный кирпичный дом!!!! Не нравится - велком в еуроппу)))) там по щаз))) дровами в городах !!!! Топят!!!!
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Житель

54 минуты назад
И это благополучная богатейшая страна с нищим народом 21 век -а люди живут в лачугах --зато воры воруют уже триллионами .За 20 лет сколько нефти -газа - алмазов -золота и где все это все разворовано и продолжается разворовываться. Точно подмечено не ту страну назвали Гондурасом.
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ццц

сегодня, 10:25
Глинобитная землянка. Как там люди жили
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Алканы 15 мк

сегодня, 10:24
Небось включили козел-отпопления
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