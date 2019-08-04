В Липецкой области сгорел дом, пострадали люди

Пожар произошел в Воловском районе сегодня утром

Сегодня в 07:48 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в Воловском районе, в селе Воронцовка, на ул. Садовая, 23.



К месту вызова выехали два отделения 17 пожарно-спасательной части



В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции дома по всей площади.



Есть пострадавшие, доставлены в медучреждение. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.