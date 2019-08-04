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СК возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК
Речь идет о 1 млрд рублей
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам МВД о легализации денежных средств в размере около 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сказала она, не уточнив, о какой сумме идет речь. Однако в материалах МВД, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, говорится о легализации порядка 1 млрд рублей.
Петренко пояснила, что с января 2016 года по декабрь 2018 года имеющие отношение к деятельности ФБК лица, в частности, сотрудники ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег в иностранной валюте и в рублях. Они были приобретены для них заведомо преступным путем, считает следствие. По словам Петренко, для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков.
Уточняется, что после соучастники также организовали перевод денежных средств на текущие расчетные счета "Фонда борьбы с коррупцией", осуществив финансирование деятельности ФБК и тем самым завершив преступные действия по их легализации.
Сейчас следователи устанавливают личности подозреваемых в этом преступлении, принимают меры к их задержанию. Кроме того, в рамках расследования будут устанавливаться источники получения этих денежных средств, точный объем, а также вся схема финансирования ФБК.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сказала она, не уточнив, о какой сумме идет речь. Однако в материалах МВД, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, говорится о легализации порядка 1 млрд рублей.
Петренко пояснила, что с января 2016 года по декабрь 2018 года имеющие отношение к деятельности ФБК лица, в частности, сотрудники ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег в иностранной валюте и в рублях. Они были приобретены для них заведомо преступным путем, считает следствие. По словам Петренко, для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков.
Уточняется, что после соучастники также организовали перевод денежных средств на текущие расчетные счета "Фонда борьбы с коррупцией", осуществив финансирование деятельности ФБК и тем самым завершив преступные действия по их легализации.
Сейчас следователи устанавливают личности подозреваемых в этом преступлении, принимают меры к их задержанию. Кроме того, в рамках расследования будут устанавливаться источники получения этих денежных средств, точный объем, а также вся схема финансирования ФБК.