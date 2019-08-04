В России

7 минут назад

На МАКС покажут макет семитонного беспилотника вертикального взлета

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Группа "Кронштадт" представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой семь тонн, сообщил  РИА Новости официальный представитель группы.

Ранее гендиректор "Кронштадта" Армен Исаакян заявлял журналистам о том, что компания может создать беспилотник вертикального взлета с полезной нагрузкой 1-1,5 тонны.

"Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины. На авиасалоне МАКС-2019 мы планируем представить масштабный макет такого летательного аппарата с целью привлечь внимание потенциальных потребителей", - сказал собеседник агентства.

Авиакосмический салон МАКС-2019 пройдёт в период с 27 августа в 1 сентября в подмосковном Жуковском.

"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.
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