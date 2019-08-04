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Санкции произвели революцию в сельском хозяйстве России
Пять лет назад Москва ответила на экономические санкции Запада введением продовольственного эмбарго на ряд европейских товаров.
Россия входила в санкции без своего молока и мяса
Первым днем санкционной войны стало 6 марта 2014 года, когда президент США Барак Обама ввел в действие антироссийские санкции за возращение Крыма в состав Российской Федерации. Многие европейские правительства поддержали Вашингтон.
В ответ на действия Запада президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», иными словами, применил механизм продовольственного эмбарго против США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
В перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров попали мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Под санкциями оказалось около 9 миллиардов долларов импорта.
В 2015 году список стран, ввоз из которых определенных продуктов в Россию запрещен, пополнили Исландия, Лихтенштейн, Албания и Черногория, в 2016 к ним присоединилась Украина. В результате объем импорта продовольственных товаров из ЕС в Россию с 2013 по 2016 год упал на 40%.
По данным спецдокладчика ООН Индрис Джазаири, от антироссийских санкций Европа ежемесячно теряет не менее 3,2 миллиарда долларов. Больше всего пострадали страны Прибалтики, Польша, Германия, Австрия и Нидерланды.
Буквально за месяц с магазинных полок России исчезло около 60% импортного мяса и рыбы и около 50% молочной продукции. Можно было бы считать это катастрофой, но место импортных товаров начали занимать отечественные продукты.
Российского молока стало больше, скоро созреет и сыр
С момента ввода продовольственного эмбарго многие российские и зарубежные инвесторы вложили миллиарды рублей в развитие молочной промышленности внутри России, в частности, в производство сыра. Например, «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» для выращивания 16 тысяч тонн продукта в год инвестировал 9,6 млрд рублей. Инвестиции холдинга «ЭкоНива» составили 70 млрд рублей, «Кабош» — 10 млрд рублей, «Залесское молоко», DMK, Savencia Fromage & Dairy — около 2,2 млрд рублей для каждой компании.
По данным Национального союза производителей молока «Союзмолоко», за прошедшие 5 лет производство товарного молока выросло почти на 17% и достигло 22,1 миллиона тонн. Таких результатов удалось добиться в основном за счет повышения молочной продуктивности коров — в среднем на 5,7% в год.
По данным Росстата, в 2017 году российские производители покрыли 80% потребности России в молоке, тогда как в 2013 — только 76,5%. Целевой показатель, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, — 90%.
Решение задачи продовольственной безопасности в части молочной продукции упирается в сроки расширения поголовья коров. С этим связана относительно низкая динамика наполнения магазинных полок высококачественными молочными продуктами, в первую очередь, сырами. Однако в 2018 году выпуск сыра вырос на 2,5%.
В мае 2019 года представитель компании «Мираторг» сообщил Ведомостям, что холдинг планирует в сентябре текущего года запустить производство молочной продукции. Инвестиции компании в проект оценивают в 400 миллионов долларов. Общее поголовье молочного стада составит до 20 тысяч голов.
Пока скот растет, россияне перешли на индейку
На рынке мяса по темпам роста объемов выпуска лидируют производители индейки. С 2008 по 2018 год рынок увеличивался в среднем на 25% ежегодно. По данным президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, среднестатистический россиянин в 2018 году съел 1,8 кг мяса индейки, тогда как в 2008-м — всего около 1 кг.
Для сравнения, рынок курятины в России в 2018 году вырос только на 1,4%, рынок индейки — на 12% и почти достиг 260 тысяч тонн. Результаты производителей других типов мяса более скромные. Но индустрия не стоит на месте, а государство оказывает бизнесу поддержку.
По данным Минсельхоза, в 2018 году поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород в России выросло на 8,4%.
Производство мяса в России с 2014 года увеличилось, по данным РБК, на 17,3%. В 2019 году рост продолжится, прогнозирует Национальная мясная ассоциация.
Не обошлось и без примечательных сделок. К примеру, в мае 2019 года самый крупный в России агропромышленный холдинг «Мираторг» вышел со своей продукцией на рынок Гонконга. Получив разрешение на экспорт, производитель продал 125 тонн мяса — свинины и говядины. Данная сделка наглядно продемонстрировала экспортный потенциал российской мясной промышленности.
Рекордные урожаи зерна и тепличных овощей
Предметом гордости российских аграриев стал урожай зерна в 2017 году.
Им удалось собрать рекордный урожай за всю историю России — 135,3 млн тонн, почти на 10% больше, чем в 2016 году.
40 млн тонн продукции было отправлено на экспорт.
В 2018 году урожай зерновых снизился до 113 млн тонн. Однако производителям удалось поставить рекорд в выращивании тепличных овощей — более 1 млн тонн. По мнению первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, через 5 лет этот показатель перешагнет через отметку в 2 миллиона.
В 2018 году обеспеченность россиян отечественными овощами составила 57%, в 2015 году — всего 40%.
Российские рыболовы-рыбоводы почти компенсировали запрещенный импорт
Российские рыболовы и рыбоводы делают все, чтобы обеспечить страну рыбой собственного вылова и производства. Так, в 2018 году объемы добычи водных биоресурсов выросли на 5,1% по сравнению с 2017 годом. По данным Росрыболовства, общий объем составил 5,03 млн тонн. Вылов увеличился, в основном, за счет Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Рост в регионе составил 11,5%.
Производство аквакультурной форели и семги выросло в 2018 году на 20%. Основной вклад в рост обеспечили производители Северо-Западного федерального округа, вырастив почти 59 тысяч тонн рыбы.
По данным партнера консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасии Владимировой, в 2016 году из-за продуктового эмбарго объем российского рынка лосося и семги сократился в 4 раза. Однако благодаря росту внутреннего производства объемы продукции на рынке в ближайшее время могут достигнуть досанкционного уровня.
Российские рыбоводы за десять лет добились двукратного роста производства рыбы на фермах. В 2017 году объемы достигли 220 тысяч тонн, в 2007-м этот показатель находился на уровне 105 тысяч тонн. Вдохновленные высоким спросом и производственными успехами крупные российские и зарубежные производители уже заявили о планах строительства рыбоводческих комплексов в Сочи, Липецкой и Новгородской областях, Татарстане и других регионах России.
В 2017 году автор британского издания Financial times отметил шестикратный рост производства компании «Русская аквакультура» и открытие ею новых рыбных ферм.
Запад внимательно следит за успехами сельхозпроизводителей России. В Financial Times подсчитали, что за пять лет России удалось сократить зависимость от импортных продуктов питания с 35% до 20% и ниже. Причем успехи есть во всех ключевых категориях, и это не предел.
24 июня 2019 года Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года. Вместе с тем президент отметил, что снимет контрсанкции, если страны Запада отменят собственные ограничения в отношении России.
Текущие инвестиции и темпы роста сельхозсектора России дают основания полагать, что к моменту окончания санкционной войны европейский продовольственный импорт встретит в российских магазинах жесткий и конкурентоспособный отпор отечественного производителя, сообщает vegchel.ru