Двадцать человек погибли во время бойни в Техасе

Двадцать человек погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе, которая произошла в субботу утром. Еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Большинство из них находятся в больницах. Возраст погибших составляет от двух до 83 лет. Эль-Пасо, в котором проживает около 680 тысяч человек, находится в Западном Техасе через границу от мексиканского города Хуарес.





Известно, что стрелок сдался без сопротивления и спокойно позволил надеть на себя наручники. По законам штата Техас, Крузиосу грозит смертная казнь.



Перед массовой расправой он опубликовал манифест в соцсетях. Подозреваемый осудил "большое количество латиноамериканцев в Техасе", сослался на озабоченность по поводу потери американцами рабочих мест из-за автоматизации и раскритиковал обе политические партии США. В тексте содержится также упоминание о расправе в мечети Крайстчерч в Новой Зеландии, в результате которой погиб 51 человек.



Телеканал Эль-Пасо KTSM опубликовал на своем веб-сайте две фотографии подозреваемого, сделанные камерами слежения, когда он входил в Walmart. На изображениях виден молодой человек в очках, брюках цвета хаки и темной футболке, держащий в руках штурмовую винтовку. В ушах у него были массивные наушники, которые используют при стрельбе.



Известно, что подозреваемый окончил среднюю школу Plano в 2017 году. Как сообщает cbsnews.com, 21-летний Крузиус посещал Коллин Колледж в МакКинни, штат Техас, с осени 2017 года по весну 2019 года. Президент заведения, доктор Нил Мэткин, выступил с заявлением, в котором сообщил, что Коллин Колледж был "опечален и напуган новостями из Эль-Пасо". "Коллин Колледж готов в полной мере сотрудничать с государственными и федеральными властями в расследовании этой бессмысленной трагедии. Мы присоединяемся к губернатору и всем техасцам в выражении нашей искренней скорби по жертвам стрельбы", - сказал Маткин.



Данное дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти. Это была восьмая по количеству жертв массовая стрельба в современной истории США после стрельбы в Сан-Исидро в 1984 году, в результате которой погиб 21 человек. "Техас сегодня оплакивает жителей Эль-Пасо", - сказал губернатор Грег Эбботт на вечерней пресс-конференции, комментируя этот самый смертоносный массовый расстрел в истории Техаса после того, так как боевик также на расовой почве убил 26 человек, в основном афроамериканцев, в церкви в Сазерленд-Спрингс пятого ноября 2017 года. Эбботт сказал, что стрельба была "отвратительным и бессмысленным актом насилия".



Напомним, что стрелок открыл огонь из АК-47 около 11 часов в субботу по клиентам в торговом центре. Первоначально сообщалось о 12 погибших. Медицинский центр Del Sol сообщил телеканалу, что в учреждение были доставлены, по меньшей мере, 11 раненых. Возраст пациентов варьировался от 35 до 82 лет. Двое пациентов, которых привезли в больницу, были детьми с травмами, не угрожающими жизни, которые были переведены в детскую больницу Эль-Пасо. В медицинских центрах образовались длинные очереди желающих сдать кровь. Некоторые люди раздавали воду в бутылках и пиццу тем, кто все еще ждал своей очереди.



Ранее полиция Эль-Пасо заявила, что получила многочисленные сообщения о "нескольких стрелках". Свидетельница Ванесса Саенс рассказала Fox News, что слышала несколько "хлопков" на стоянке и увидела человека в камуфляже с оружием, стрелявшего снаружи здания перед тем, как войти в Walmart. "Он просто целился в людей и просто стрелял", - добавила она.



Видео, размещенные в социальных сетях, показывают, что большую часть людей выводили из торгового центра с поднятыми руками над головой. Покупатели в панике бежали из центра, опасаясь за свою жизнь, включая Кианну Лонг, которая была в Walmart со своим мужем, когда они услышали выстрелы. "Люди паниковали, ложились на пол и убегали, заметив, что стрелок находится на отдалении от них", - сказала Лонг.



Многие из тех, кто был в оживленном магазине, пришли сюда, чтобы купить по распродаже школьные принадлежности. Предположительно, в супермаркете находилось около трех тысяч человек. "Обычный день для кого-то, посвятившего его неспешному походу по магазинам, превратился в один из самых смертельных дней в истории Техаса", - заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, объявив о количестве погибших. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что среди жертв трагедии есть трое мексиканцев. Еще шесть мексиканцев были ранены.



Президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Стивен Гроувс, Трамп переговорил с генеральным прокурором США Уильямом Барром и губернатором Техаса Грегом Эбботтом. Трамп назвал сообщения из Техаса "очень плохими". Кандидат в президенты и бывший конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк выглядел немного потрясенным, когда он появился на форуме кандидатов от демократической партии в субботу в Лас-Вегасе вскоре после сообщения о стрельбе в его родном городе. Он напомнил, что ежегодно от насилия в США гибнут около 40 тысяч человек и призвал жестко ограничить оборот оружия, пишет





Стало известно, что стрельбу открыл, как уточняет Reuters, 21-летний белый Патрик Крузиос, который был взят под стражу. Он проживал в Аллене, штат Техас, расположенном примерно в тысяче километров к востоку от Эль-Пасо и специально приехал в приграничный Эль-Пасо для расправы над людьми, намереваясь убить как можно большее количество мигрантов. Соседка подозреваемого Алиса Баланд рассказала Associated Press, что в доме с ним также проживали двое пенсионеров, возможно, родители предполагаемого убийцы. Она описала их как милых людей, которые регулярно посещают церковь.Известно, что стрелок сдался без сопротивления и спокойно позволил надеть на себя наручники. По законам штата Техас, Крузиосу грозит смертная казнь.Перед массовой расправой он опубликовал манифест в соцсетях. Подозреваемый осудил "большое количество латиноамериканцев в Техасе", сослался на озабоченность по поводу потери американцами рабочих мест из-за автоматизации и раскритиковал обе политические партии США. В тексте содержится также упоминание о расправе в мечети Крайстчерч в Новой Зеландии, в результате которой погиб 51 человек.Телеканал Эль-Пасо KTSM опубликовал на своем веб-сайте две фотографии подозреваемого, сделанные камерами слежения, когда он входил в Walmart. На изображениях виден молодой человек в очках, брюках цвета хаки и темной футболке, держащий в руках штурмовую винтовку. В ушах у него были массивные наушники, которые используют при стрельбе.Известно, что подозреваемый окончил среднюю школу Plano в 2017 году. Как сообщает cbsnews.com, 21-летний Крузиус посещал Коллин Колледж в МакКинни, штат Техас, с осени 2017 года по весну 2019 года. Президент заведения, доктор Нил Мэткин, выступил с заявлением, в котором сообщил, что Коллин Колледж был "опечален и напуган новостями из Эль-Пасо". "Коллин Колледж готов в полной мере сотрудничать с государственными и федеральными властями в расследовании этой бессмысленной трагедии. Мы присоединяемся к губернатору и всем техасцам в выражении нашей искренней скорби по жертвам стрельбы", - сказал Маткин.Данное дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти. Это была восьмая по количеству жертв массовая стрельба в современной истории США после стрельбы в Сан-Исидро в 1984 году, в результате которой погиб 21 человек. "Техас сегодня оплакивает жителей Эль-Пасо", - сказал губернатор Грег Эбботт на вечерней пресс-конференции, комментируя этот самый смертоносный массовый расстрел в истории Техаса после того, так как боевик также на расовой почве убил 26 человек, в основном афроамериканцев, в церкви в Сазерленд-Спрингс пятого ноября 2017 года. Эбботт сказал, что стрельба была "отвратительным и бессмысленным актом насилия".Напомним, что стрелок открыл огонь из АК-47 около 11 часов в субботу по клиентам в торговом центре. Первоначально сообщалось о 12 погибших. Медицинский центр Del Sol сообщил телеканалу, что в учреждение были доставлены, по меньшей мере, 11 раненых. Возраст пациентов варьировался от 35 до 82 лет. Двое пациентов, которых привезли в больницу, были детьми с травмами, не угрожающими жизни, которые были переведены в детскую больницу Эль-Пасо. В медицинских центрах образовались длинные очереди желающих сдать кровь. Некоторые люди раздавали воду в бутылках и пиццу тем, кто все еще ждал своей очереди.Ранее полиция Эль-Пасо заявила, что получила многочисленные сообщения о "нескольких стрелках". Свидетельница Ванесса Саенс рассказала Fox News, что слышала несколько "хлопков" на стоянке и увидела человека в камуфляже с оружием, стрелявшего снаружи здания перед тем, как войти в Walmart. "Он просто целился в людей и просто стрелял", - добавила она.Видео, размещенные в социальных сетях, показывают, что большую часть людей выводили из торгового центра с поднятыми руками над головой. Покупатели в панике бежали из центра, опасаясь за свою жизнь, включая Кианну Лонг, которая была в Walmart со своим мужем, когда они услышали выстрелы. "Люди паниковали, ложились на пол и убегали, заметив, что стрелок находится на отдалении от них", - сказала Лонг.Многие из тех, кто был в оживленном магазине, пришли сюда, чтобы купить по распродаже школьные принадлежности. Предположительно, в супермаркете находилось около трех тысяч человек. "Обычный день для кого-то, посвятившего его неспешному походу по магазинам, превратился в один из самых смертельных дней в истории Техаса", - заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, объявив о количестве погибших. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что среди жертв трагедии есть трое мексиканцев. Еще шесть мексиканцев были ранены.Президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Стивен Гроувс, Трамп переговорил с генеральным прокурором США Уильямом Барром и губернатором Техаса Грегом Эбботтом. Трамп назвал сообщения из Техаса "очень плохими". Кандидат в президенты и бывший конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк выглядел немного потрясенным, когда он появился на форуме кандидатов от демократической партии в субботу в Лас-Вегасе вскоре после сообщения о стрельбе в его родном городе. Он напомнил, что ежегодно от насилия в США гибнут около 40 тысяч человек и призвал жестко ограничить оборот оружия, пишет rg.ru