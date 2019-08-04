52 минуты назад
Климкин предсказал эмиграцию половины украинцев за границу
Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с ветеранами войны в Донбассе выразил мнение, что через несколько лет половина граждан страны эмигрирует в зарубежные страны.
Он также отметил, что «украинские мозги» нужны всем европейским странам.
«Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — заявил он.
При этом Климкин подчеркнул, что Украина не стремится «превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС».
По его словам, украинцы остаются главной ценностью страны и важно заботиться об их благосостоянии.
«Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние», — заявил дипломат.
Ранее сообщалось, что почти 70% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский союз.
В июне Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно к 2035 году, сообщает russian.rt.com