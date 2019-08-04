Климкин предсказал эмиграцию половины украинцев за границу

Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с ветеранами войны в Донбассе выразил мнение, что через несколько лет половина граждан страны эмигрирует в зарубежные страны.





Он также отметил, что «украинские мозги» нужны всем европейским странам.



«Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — заявил он.



При этом Климкин подчеркнул, что Украина не стремится «превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС».



По его словам, украинцы остаются главной ценностью страны и важно заботиться об их благосостоянии.



«Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние», — заявил дипломат.



Ранее сообщалось, что почти 70% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский союз.



В июне Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно к 2035 году, сообщает



«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — цитирует министра портал «Обозреватель».Он также отметил, что «украинские мозги» нужны всем европейским странам.«Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — заявил он.При этом Климкин подчеркнул, что Украина не стремится «превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС».По его словам, украинцы остаются главной ценностью страны и важно заботиться об их благосостоянии.«Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние», — заявил дипломат.Ранее сообщалось, что почти 70% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский союз.В июне Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно к 2035 году, сообщает russian.rt.com